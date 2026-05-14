لمستخدمي آيفون.. هذه مزايا كاميرا التحديث الجديد

الوكيل الإخباري- تستعد شركة Apple لإدخال تغييرات لافتة على تطبيق الكاميرا في هواتف iPhone مع تحديث iOS 27، في خطوة قد تجعل تجربة التصوير أكثر مرونة وتخصيصًا للمستخدمين.





وبحسب ما كشفه الصحافي المتخصص في شؤون التكنولوجيا مارك غورمان من Bloomberg، فإن تطبيق الكاميرا سيحصل على واجهة أكثر قابلية للتعديل، تتيح للمستخدم اختيار أدوات التحكم التي يريد ظهورها أعلى الشاشة، بدلًا من التخطيط التقليدي الذي تفرضه Apple حاليًا.



ومن أبرز المزايا المنتظرة إدخال "الويدجتس" إلى واجهة الكاميرا، بحيث تصبح العناصر الظاهرة داخل التطبيق قابلة للتخصيص. ورغم أن أدوات التحكم الأساسية ستبقى موجودة، مثل الوضع الليلي والفلاش وخيار Live Photos، إضافة إلى إعدادات الصيغة والدقة، فإن Apple ستوفر أيضًا مجموعة متقدمة من الخيارات للمستخدمين الذين يريدون تحكمًا أوسع.



أما إذا لم تناسب المستخدم الإعدادات الافتراضية أو المتقدمة، فسيكون بإمكانه اختيار العناصر التي يريد رؤيتها بنفسه، ما يجعل تطبيق الكاميرا أقرب إلى لوحة تصوير شخصية قابلة للتخصيص بحسب الحاجة.



كما تعتزم Apple نقل قائمة الخيارات الكاملة من الزاوية العلوية اليمنى إلى موقع جديد قرب زر الالتقاط، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى جعلها أوضح وأسهل وصولًا أثناء التصوير.



ولن تكون أدوات التحكم موحدة في جميع أوضاع التصوير، إذ سيحصل كل وضع على مجموعة ويدجتس خاصة به. فعلى سبيل المثال، سيضم وضع الصور أدوات للتحكم بعمق المجال والتعرض للضوء، بما يمنح المستخدم قدرة أكبر على ضبط اللقطة قبل التقاطها.



وفي تطور آخر، سيحصل تطبيق الكاميرا على وضع جديد مرتبط بـ Siri، يركز على قدرات Apple في ما يعرف بـ"الذكاء البصري"، مثل ترجمة النصوص والتعرف إلى النباتات، ما يعني أن الكاميرا لن تكون مجرد أداة تصوير، بل وسيلة لفهم ما يظهر أمام المستخدم وتحليله بشكل فوري.



ولا تقتصر التغييرات على الكاميرا فقط، إذ تستعد Apple أيضًا لإعادة تصميم تجربة Siri بشكل أوسع في iOS 27. ومن المتوقع أن تظهر Siri بطريقة جديدة داخل Dynamic Island، رغم الشائعات السابقة التي تحدثت عن احتمال اختفاء هذه الميزة في أجهزة iPhone المقبلة.



كما تعمل الشركة على نظام بحث جديد على مستوى الجهاز يمكن تفعيله عبر السحب من أعلى منتصف الشاشة، إلى جانب وضع محادثة جديد أقرب إلى روبوت دردشة، وقدرات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي على الويب المفتوح.



ويشير التقرير كذلك إلى أن Siri ستتحول للمرة الأولى إلى تطبيق مستقل داخل iOS 27، مع سجل للتفاعلات السابقة، ما قد يجعلها أكثر حضورًا في تجربة المستخدم اليومية بدل بقائها مجرد مساعد صوتي يعمل في الخلفية.





