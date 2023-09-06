لمستخدمي واتساب .. صورة مسربة تكشف النقاب عن الشكل الجديد قريباً

الوكيل الإخباري- حصل تطبيق واتساب على الكثير من الميزات الجديدة مؤخرًا، لكن أحدث التقارير تشير إلى أن هناك إعادة تصميم أكبر في الطريق لمستخدمي Android، وكجزء من الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد، ظهرت صورة توضح واجهة المستخدم الجديدة للتطبيق، وفقًا لما أورده الموقع الأمريكي WABetaInfo.

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ووفقًا للقطات الشاشة، سيصبح الشريط العلوي للتطبيق الآن باللون الأبيض بالكامل، بينما ستكون الأجزاء الأخرى من الشاشة باللون الأخضر المميز لتطبيق WhatsApp، ويُظهر الإصدار التجريبي أيضًا خطًا جديدًا لعلامة WhatsApp التجارية في الأعلى.



كما تتبع إعادة التصميم تغييرًا حديثًا في تصميم التطبيق على القناة التجريبية، حيث تم نقل شريط التنقل إلى الأسفل وتحديث بعض عناصر واجهة المستخدم.



وبينما لا يزال شريط التنقل في الجزء السفلي من التصميم الجديد، فمن غير الواضح ما إذا كان بإمكانك التمرير سريعًا للتبديل بين علامات التبويب أم لا، كما سيحتوي تصميم التطبيق الجديد أيضًا على مرشحات للدردشة في الأعلى للسماح لك برؤية رسائلك غير المقروءة أو الشخصية أو التجارية بسهولة.



ومن المفترض أن تكون هذه الفلاتر مفيدة عندما يطرح تطبيق WhatsApp دعم الحسابات المتعددة، والذي لا يزال في مرحلة تجريبية، ومع ذلك، فإن التصميم الجديد لا يزال في مرحلة تجريبية فقط، لذا لا بد أن يكون هناك المزيد من التغييرات قبل إصداره، ومع اقتراب التصميم من مراحله النهائية، يجب على WhatsApp طرحه لمختبري النسخة التجريبية قبل الإصدار العام.







اليوم السابع