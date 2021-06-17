لمنع تويتر من بيع معلوماتك .. اتبع هذه الخطوات

الوكيل الإخباري - تعتمد منصة تويتر مثل جميع منصات التواصل الاجتماعي على الإعلانات التي تظهر فيها.





اضافة اعلان

يمكنك منع المعلنين من الوصول إلى بيانات استخدامك في المنصة عبر اتباع الخطوات التالية:



اضغط على علامة النجوم الثلاثة في تطبيق الهاتف أو توجه إلى الصفحة التالية عبر الحاسب.



وبعد ذلك اختار الإعدادات ثم إعدادات الأمان، وبعدها قم باختيار بيانات التخصيص.

وعندما تصل إلى واجهة التخصيص فإنك ترى مجموعة من الاختيارات التي يجب عليك تعطيلها حتى تتمكن من حماية بياناتك.

ويمكنك تعطيل تخصيص الإعلانات عبر إغلاق بعض الاختيارات التي تسمح لتويتر بالوصول إلى بيانات مكانك الجغرافي و استخدامك للإنترنت والمواقع التي تزورها.



وتستطيع أيصًا عرض البيانات التي يحتفظ بها تويتر عن حسابك، وذلك عبر صفحة التخصيص والبيانات، ثم الضغط على اختيار رؤية بيانات تويتر.



ويحتفظ تويتر بمجموعة من البيانات عنك وهي مقسمة في مجموعات مثل الحساب وتاريخ الحساب وبيانات الأجهزة والتطبيقات ثم أنشطة الحساب واهتماماتك.

وتشمل هذه البيانات معلومات قد لا تعتقد بأن تويتر يجمعها عنك، وذلك مثل عدد الحسابات التي يمكنها الوصول إلى حسابك إن كان يدار من أكثر من شخص.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







