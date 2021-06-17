الخميس 17-06-2021
الوكيل الاخباري

تحديد آلية العودة إلى الجامعات

الاحتلال يعتقل حارسا في 'الأقصى'

وزارة الاقتصاد الرقمي تبدأ بتطبيق نظام الشراء الإلكتروني

محافظ إربد لـ الوكيل : الملك أوعز بالوقوف على مطالب الأهالي

لجان وأعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية 'أسماء'

انقلاب صهريج في الزرقاء

شاهد.. لحظة إغماء طليقة محمد عساف على الهواء مباشرة

وزير الصناعة: المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي شهرين

شؤون المرأة لـ الوكيل: مفهوم الضرب لتأديب الأبناء يعزز العنف في المملكة

طهبوب لـ الوكيل: ثقة الشعب هو التحدي الأكبر الذي يواجه لجنة تحديث المنظومة السياسية

الخميس، 17-06-2021 11:42 ص

لمنع تويتر من بيع معلوماتك .. اتبع هذه الخطوات

1c3191db-3f77-45c4-9aaa-c2ef597ea09a_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - تعتمد منصة تويتر مثل جميع منصات التواصل الاجتماعي على الإعلانات التي تظهر فيها.

اضافة اعلان

يمكنك منع المعلنين من الوصول إلى بيانات استخدامك في المنصة عبر اتباع الخطوات التالية:


اضغط على علامة النجوم الثلاثة في تطبيق الهاتف أو توجه إلى الصفحة التالية عبر الحاسب. 


وبعد ذلك اختار الإعدادات ثم إعدادات الأمان، وبعدها قم باختيار بيانات التخصيص. 

 

وعندما تصل إلى واجهة التخصيص فإنك ترى مجموعة من الاختيارات التي يجب عليك تعطيلها حتى تتمكن من حماية بياناتك.

 

ويمكنك تعطيل تخصيص الإعلانات عبر إغلاق بعض الاختيارات التي تسمح لتويتر بالوصول إلى بيانات مكانك الجغرافي و استخدامك للإنترنت والمواقع التي تزورها.


وتستطيع أيصًا عرض البيانات التي يحتفظ بها تويتر عن حسابك، وذلك عبر صفحة التخصيص والبيانات، ثم الضغط على اختيار رؤية بيانات تويتر.


ويحتفظ تويتر بمجموعة من البيانات عنك وهي مقسمة في مجموعات مثل الحساب وتاريخ الحساب وبيانات الأجهزة والتطبيقات ثم أنشطة الحساب واهتماماتك. 

 

وتشمل هذه البيانات معلومات قد لا تعتقد بأن تويتر يجمعها عنك، وذلك مثل عدد الحسابات التي يمكنها الوصول إلى حسابك إن كان يدار من أكثر من شخص. 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
qr-code-scanning-1623850464

بإستخدام كاميرا هاتف اندرويد .. كيفية قراءة رمز الاستجابة السريعة QR

ويندوز 11 2021

ويندوز ١١ مجاني لهذه الفئة

encyclopedia-ما-هو-سبوتيفاي-Spotify

سبوتيفاي تطرح تطبيق الصوت المباشر Greenroom

AFP_1X28MG

تعرف على كيفية استخدام تطبيق الاختصارات على الايفون

e38490a2d6ca0f963f035d9eb27e1abe

ابرز الطرق لاغلاق تقارير تأكيد وصول الرسائل في واتساب وفيسبوك

7677777777777777799999999999999999

فيسبوك يطرح ادوات جديدة لادارة المجتمعات

أخبار متعلقة
60c935d14236042cb91b9883

تعطل خدمات تويتر في بعض الدول

1117554

اليك الخطوات ... لمعرفة ربط مفتاح التوثيق الثنائي مع حساب فيسبوك وتويتر وجوجل

سيجنال-تسجيل-الدخول-signal-sign-in-للاندرويد-والايفون

اليكم أهم مميزات سيجنال للأمان

60a2043d42360402c834b958

شركة سبيس إكس تطلق قمراً صناعياً الى الفضاء

twitter-1-1

تويتر يعلن عن اطلاق ميزة جديدة

1-1324029

توجه من الفيسبوك لإطلاق منصة للنشرات الإخبارية