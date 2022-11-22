لهذه الأسباب لا يفضل الكثيرون ويندوز 11

الوكيل الإخباري - تقوم شركة مايكروسوفت بترقية أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10 بهدوء إلى ويندوز 11 الذي يقدم بعض التغييرات الجمالية الجديدة، لكنه في نفس الوقت يحتوي على بعض العيوب التي تجعله غير مفضل للكثير من المستخدمين.

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إعادة تصميم قائمة بدء التشغيل

التغيير الأكثر لفتاً للنظر هو قائمة ابدأ المعاد تصميمها. وتراوحت استجابة المستخدمين بين القبول المتردد والازدراء. وكانت قائمة Start في قلب الانتقادات منذ ويندوز 8، ولكنها لم تكن مستهدفة عالمياً على الإطلاق.



ويوجد زر البدء نفسه الآن في منتصف شريط المهام ويتحرك بشكل جانبي مع تحميل المزيد من التطبيقات على شريط المهام. يمكنك استعادته إلى موضعه الأصلي المألوف، ولكن سيتعين عليك العثور على التفضيل مدفوناً في الإعدادات.

شريط المهام

شريط المهام محاذي للوسط ويتوسع للخارج. ويتم ترتيب الرموز ديناميكياً، وتتحرك بشكل جانبي "لتوفير مساحة" للتطبيقات الجديدة. ويشار إلى التطبيقات النشطة بنقطة صغيرة تحتها، لكن التباين بين التطبيقات النشطة والمثبتة لم يعد موجوداً. وتم عكس أشرطة التقدم سابقاً في الرموز ، لكن شريط مهام ويندوز 11 فقد هذه المؤشرات أيضاً.

واجهة مستخدم ويندوز 11 المبسطة ليست بهذه البساطة

في تبسيط واجهة المستخدم، جعلت مايكروسوفت من الصعب التنقل والتفاعل معها. بشكل أساسي، تتطلب الإجراءات التي كانت تحتاج سابقاً إلى بضع نقرات إلى ضعف العدد الآن. ولتغيير متصفحك الافتراضي في نظام التشغيل ويندوز 10، ما عليك سوى فتح إعداد التطبيقات الافتراضية واختيار المتصفح المفضل لديك. أما في ويندوز 11، يجب عليك تحديد المتصفح يدوياً لكل امتداد ويب يمكن تخيله. ولديك خيار غير جذاب إما بالتمرير عبر عشرات من امتدادات الويب لتعيين السلوك الافتتاحي لكل منها، أو سيستمر ويندوز 11 في إعادة توجيهك إلى Microsoft Edge.

متطلبات غير مرنة

يعد ويندوز 11 أيضاً غير مرن إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بمتطلبات النظام. بالنسبة للمبتدئين، فإنه يتطلب تقنية Trusted Platform Module (TPM) للعمل. TPM هي شريحة تعالج حسابات التشفير للتحقق من تكامل النظام وتعزيز الأمان. وتوصي مايكروسوفت بـ TPM 2.0، لكن الحد الأدنى من المتطلبات هو TPM 1.2. بالنسبة للأجهزة التي لا تلبي الحد الأدنى من المتطلبات، لا يزال من الممكن تثبيت ويندوز 11 (على الرغم من أن مايكروسوفت توصي بعدم القيام بذلك).

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