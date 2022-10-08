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السبت، 08-10-2022 03:32 م

ماذا تعني حالة "الشحن معلّق" على هاتف آيفون؟

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الوكيل الإخباري-لدى آبل الكثير من آليات الأمان المضمنة في آيفون لحماية البطارية من الظروف التي قد تتلفها. وتأتي الحرارة على رأس قائمة الأشياء التي يمكن أن تلحق الضرر بالبطارية. والآن لدى آبل آلية مضمنة تعمل عندما يصبح الجهاز ساخناً للغاية.

تقول آبل إن أجهزة آيفون وآيباد وآيبود وساعة آبل تعمل بشكل أفضل عند 32 درجة إلى 95 درجة فهرنهايت (0 درجة إلى 35 درجة مئوية)، وتحذر بتجنب تعريض جهازك لدرجات حرارة محيطة أعلى من 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية)، مما قد يؤدي إلى إتلاف سعة البطارية بشكل دائم.

ومع نظام التشغيل الجديد آي أو إس 16، قدمت آبل آلية جديدة تحد من الشحن فوق 80% عندما يتم تجاوز درجات حرارة البطارية الموصى بها. وعند حدوث ذلك، ستتلقى إشعاراً بتعليق الشحن. و ينص الإشعار على أن الشحن سيستأنف عندما يعود آيفون إلى درجة الحرارة العادية.

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وهناك أيضاً رسالة يمكن العثور عليها إذا قمت بالنقر فوق الإعدادات> البطارية. وبمجرد استئناف الشحن، يتم تغيير الرسالة إلى الشحن معلق بسبب درجة حرارة آيفون.



لذا، فإن إشعار "الشحن معلق" أمر طبيعي وليس خطأ. وفي الواقع، إنها آلية تساعد على إطالة عمر البطارية، بحسب موقع زد نت.

 


ماذا يجب أن تفعل إذا رأيت هذه الرسالة؟

لديك بعض الخيارات:
يمكنك فقط السماح لنظام التشغيل آي أو إس 16 القيام بعمله، حيث سيتم استئناف الشحن عندما يكون ذلك آمناً.

كيف تبرد هاتف آيفون؟
بدلاً من ذلك، يمكنك اتخاذ خطوات لتبريد جهاز آيفون وتشمل:
نقل الهاتف إلى مكان أكثر برودة
إخراج الهاتف من الحافظة
خفض سطوع الشاشة
توقف عن تشغيل التطبيقات كثيفة الاستهلاك للطاقة أثناء الشحن
وضع الهاتف على وضعية الطيران


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