ماذا تفعل إذا توقف واتسآب على هاتفك فجأة !

الوكيل الإخباري _ يعد توقف واتسآب بشكل مفاجئ من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، الأمر الذي يسبب لهم مشكلة حقيقية في التواصل خاصة إذا كان الأمر متعلق بالعمل، و هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها عند توقف واتسآب فجأة وهي:





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- فحص الانقطاع

إذا كان واتسآب لا يعمل على هاتفك فإن أول ما عليك فعله هو التحقق مما إذا كانت المشكلة من جانبك أم هى مشكلة عامة فى التطبيق، حيث يمكنك القيام بذلك عن طريق زيارة موقع Downdetector ، والتأكد من توقفه بشكل عام أم على هاتفك فقط .



- تحقق من اتصالك بالإنترنت

إذا لم تكن هناك تقارير عن انقطاع خدمة واتسآب فإن أول شيء يجب فعله هو التحقق من الأساسيات وهي اتصالك بالإنترنت.



ابدأ بإيقاف تشغيل واي فاي ثم أعد تشغيله مرة أخرى ثم القيام بمعالجة المشكلات المتعلقة بالشبكة لمعرفة ما إذا كانت المشكلة متعلقة بالإنترنت أم لا .





- مسح ذاكرة التخزين المؤقت

إذا كان واتسآب لا يزال لا يعمل ، فقد يؤدي ومسح ذاكرة التخزين المؤقت على هاتفك إلى حل المشكلة عن طريق إيقاف عملية Linux للتطبيق بالإضافة إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتخلص من الملفات المؤقتة التي خزنها التطبيق.



ويجب الدخول على إعدادات الهاتف الضغط على التطبيقات، ثم القيام بالتمريرلأسفل ثم الضغط على واتسآب ثم ااضغط على زر Force stop في الأعلى، وبعد ذلك امسح ذاكرة التخزين المؤقت ، اضغط على خيارالتخزين بالأسفل ثم حدد خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت.



- تحديث واتسآب أو إعادة تثبيته

وللقيام بتحديث واتسآب إلى أحدث إصدار يجب التوجه إلى متجر Play ، والضغط على خيار تطبيقاتي وألعابي ، ثم الضغط على زر التحديث بجوار واتسآب، كما يمكن مسحه نهائيا و إعادة تثبيته من جديد.

المصدر : صدى البلد







