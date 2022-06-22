مارك زوكربيرج يعرض العديد من نماذج نظارات الرأس

الوكيل الإخباري - أظهر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مدى التقدم الذي حققته شركة التواصل الاجتماعي نحو هدفها – المتمثل في إنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات دولار هذا العام على البحث والتطوير في الواقع الافتراضي وتقنيات الواقع المعزز، بما في ذلك نظارات الوجه أو نظارات الرأس المحوسبة – من خلال الكشف عن العديد من النماذج الأولية لنظارات الرأس غير المكتملة التي بنتها الشركة في مختبراتها.

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وراهن مارك زوكربيرج على مستقبل شركة الشبكات الاجتماعية التي أسسها لصالح الواقع الافتراضي، الذي يغمر المستخدمين في عالم يتم إنشاؤه بواسطة الحاسب، والواقع المعزز، الذي يدمج كائنات تم إنشاؤها بواسطة الحاسب ضمن العالم الحقيقي.



وغيرت الشركة في العام الماضي اسمها إلى ميتا لتسليط الضوء على تركيزها الجديد على ميتافيرس. ويتخيل مارك زوكربيرج أن الناس قد يقضون أوقاتًا متزايدة من خلال نظارات محوسبة متقدمة ضمن ميتافيرس.



وقال زوكربيرج: تطور ميتا شاشات الواقع الافتراضي من الجيل التالي. هذه الشاشات مصممة لتوفير تجربة واقعية كافية للمستخدمين ليشعروا وكأنهم في نفس الغرفة مع أشخاص افتراضيين آخرين.



وتتميز الشاشات الحالية بدقة منخفضة، وتشوه في عرض العناصر، ولا يمكن ارتداؤها لفترات طويلة من الزمن.



وقال زوكربيرج: لن يمر وقت طويل قبل أن نتمكن من إنشاء مشاهد بأمانة تامة. وبدلاً من النظر إليهم عبر الشاشة، فإنك تشعر وكأنك هناك. المشكلة اليوم هي أن وضوح الشاشات التي قمنا بمقارنتها الآن بما تراه عينك في العالم المادي بعيدة من حيث الحجم.



وأظهرت ميتا على مدى السنوات القليلة الماضية تقدمها في تطوير نظارات الواقع الافتراضي والمعزز للشركاء والصحافة.



وأرادت من خلال ذلك تشجيع المستثمرين على اعتبار المشروع جديرًا بالاهتمام. بالإضافة إلى المساعدة في توظيف مطورين ومديرين تنفيذيين من ذوي الخبرة في مجال الواقع الافتراضي والمعزز.

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