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الأربعاء، 04-05-2022 11:35 ص

ماسك: تويتر لن يكون مجانيا لهذه الجهات

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الوكيل الإخباري - قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي استحوذ على موقع "تويتر" مؤخرا بصفقة مليارية، إن الموقع سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوما بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

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ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.


وقال ماسك في تغريدة أن تويتر سيظل دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي".


ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر بعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة. 

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي. (سكاي نيوز)

 

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