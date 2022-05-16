الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالات يتم فيها استبعاد أسر من الدعم النقدي الموحد

روسيا: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية

ترجيح إعلان أسماء المقبولين للحج نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل

أسعار الذهب محلياً

الدغمي: مسار التحديث السياسي يؤسس لتشكيل حكومات برلمانية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

قتلى وجرحى بإطلاق نار في البرازيل

الخارجية تدين التفجير في وزيرستان الباكستانية

لحظة خروج الملك السعودي من المستشفى- فيديو

ارتفاع حجم التداول العقاري بالأردن 1% خلال نيسان الماضي

الإثنين، 16-05-2022 10:34 ص

ماسك: خوارزميات تويتر تتلاعب بالمستخدمين

900x450_uploads,2022,05,15,9f000b242d


الوكيل الإخباري - قال إيلون ماسك إنه جرى التلاعب بمستخدمي منصة تويتر من خلال خوارزمية الجدول الزمني في الموقع، مما أدى إلى استجابة من المؤسس والرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي.

اضافة اعلان


ويمثل هذا أحدث تطور في استحواذ ماسك المضطرب على الشركة.

وفي تغريدة جديدة، أشار ماسك إلى ضرورة استبدال الجدول الزمني الافتراضي للمنصة، الذي يعرض التغريدات بناءً على الشعبية واهتمامات المستخدم.


وقال ماسك: يتم التلاعب بك بواسطة الخوارزمية بطرق لا تدركها. وطلب من متابعيه إصلاح الجدول الزمني لإظهار أحدث التغريدات من خلال النقر على النجمة في أعلى يمين الشاشة.


ورد دورسي بالاختلاف مع ماسك، قائلاً إن الوظيفة كانت وسيلة لإطلاع المتابعين على الأخبار الشائعة ويمكن تغييرها بسهولة.

 

وغرد دورسي: تم تصميمها لتوفير الوقت عندما تكون بعيدًا عن التطبيق لفترة من الوقت. السحب للتحديث يعود بك إلى التسلسل الزمني العكسي أيضًا.


ورد دورسي بعد ذلك على تغريدة من مستخدم آخر قال إن الوظيفة مصممة للتلاعب، ولكن يمكن أن يكون لها عواقب.


وقال دورسي: لا، لم تكن مصممة للتلاعب. تم تصميمها لمساعدتك وعرض ما تهتم به. يمكن أن يكون لذلك عواقب غير مقصودة. وحاجج دورسي بأن الخيار الحالي للقدرة على الاختيار هو الأفضل.


ورد ماسك على نفسه بعد عدة ساعات مشيرًا إلى أن التلاعب لم يكن متعمدًا من قبل تويتر.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210312195829747

جوجل تعلن عن أداة الرؤية الغامرة للخرائط

edge

مايكروسوفت تعلن عن شبكة آمنة لمتصفح إيدج

20200401110405

Zoom تتعمق أكثر في خدمة العملاء الذكية

iStock-458610713

ينافس أجهزة أمازون وRoku.. آبل تخطط لإطلاق جهاز جديد طال انتظاره

GettyImages-852081606_438789_unvkpj

أسرار نجاح شركة ابل

تويتر

تويتر توجه اتهامات لماسك بتسريب معلومات خاصة بحساباتها

أخبار متعلقة
Doc-P-420298-637880424791025427

تويتر تطرد كبار المسؤولين التنفيذيين وتجمد التوظيف

627763474c59b75e4f485ad0

إيلون ماسك: معايير عمل تويتر ستصبح أفضل لاحقا

573

ماسك يعرض خططه الكبرى لتطوير توتير.. 26.4 مليار دولار عائدات سنوية بحلول 2028

_124113589_gettyimages-1239883418

العهد الجديد.. 5 تغييرات متوقعة في تويتر تحت راية إيلون ماسك

626a2f054c59b71e2b2cc1a3

الولايات المتحدة.. ازدياد أعداد المتابعين للمحافظين بعد شراء ماسك لتويتر

1206514294

مفاجأة.. مليار دولار يدفعها ماسك لـتويتر كشرط جزائي.. في هذه الحالة