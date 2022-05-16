ماسك: خوارزميات تويتر تتلاعب بالمستخدمين

الوكيل الإخباري - قال إيلون ماسك إنه جرى التلاعب بمستخدمي منصة تويتر من خلال خوارزمية الجدول الزمني في الموقع، مما أدى إلى استجابة من المؤسس والرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي.

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ويمثل هذا أحدث تطور في استحواذ ماسك المضطرب على الشركة.

وفي تغريدة جديدة، أشار ماسك إلى ضرورة استبدال الجدول الزمني الافتراضي للمنصة، الذي يعرض التغريدات بناءً على الشعبية واهتمامات المستخدم.



وقال ماسك: يتم التلاعب بك بواسطة الخوارزمية بطرق لا تدركها. وطلب من متابعيه إصلاح الجدول الزمني لإظهار أحدث التغريدات من خلال النقر على النجمة في أعلى يمين الشاشة.



ورد دورسي بالاختلاف مع ماسك، قائلاً إن الوظيفة كانت وسيلة لإطلاع المتابعين على الأخبار الشائعة ويمكن تغييرها بسهولة.

وغرد دورسي: تم تصميمها لتوفير الوقت عندما تكون بعيدًا عن التطبيق لفترة من الوقت. السحب للتحديث يعود بك إلى التسلسل الزمني العكسي أيضًا.



ورد دورسي بعد ذلك على تغريدة من مستخدم آخر قال إن الوظيفة مصممة للتلاعب، ولكن يمكن أن يكون لها عواقب.



وقال دورسي: لا، لم تكن مصممة للتلاعب. تم تصميمها لمساعدتك وعرض ما تهتم به. يمكن أن يكون لذلك عواقب غير مقصودة. وحاجج دورسي بأن الخيار الحالي للقدرة على الاختيار هو الأفضل.



ورد ماسك على نفسه بعد عدة ساعات مشيرًا إلى أن التلاعب لم يكن متعمدًا من قبل تويتر.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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