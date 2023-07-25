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الثلاثاء، 25-07-2023 02:59 م

ماسك يؤكد أنّ تويتر سيتيح لمستخدميه إدارة عالمهم المالي

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الوكيل الإخباري - أكّد الملياردير إيلون ماسك في تغريدة، اليوم الثلاثاء، أنّ تويتر سيتيح لمستخدميه في الأشهر المقبلة "إدارة" ما وصفه بـ"العالم المالي" الخاص بهم، بعد يوم على إطلاق المنصة شعارها الجديد "إكس"، في إطار إعادة تسمية للعلامة التجارية.

وقال ماسك: "خلال الأشهر المقبلة، سيتيح تويتر إمكانية إدارة مجمل عالمكم المالي، وبالتالي لم يعد لاسم تويتر معنى في هذا السياق، لذا علينا أن نقول وداعاً للطائر".

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وبعد استحواذه على تويتر العام الفائت مقابل 44 مليار دولار، تطرّق أكثر من مرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع النشاطات التي توفرها تويتر، مع إمكان تقديم خدمات مالية، على غرار منصة "وي تشات" في الصين.


وغيّر ماسك في إبريل (نيسان) 2023 اسم الشركة إلى "أكس كورب".


والاثنين، استبدلت المنصة الطائر الأزرق بحرف "إكس" أبيض على خلفية سوداء، في تغيير كان أعلن رجل الأعمال ومالك المنصة رغبته في إجرائه.

 

وعلى الرغم من أن موقع شبكة التواصل الاجتماعي بات يظهر شعار الشركة الجديد، لا يزال عنوانه يظهر على أنه "تويتر.كوم".


ويستمد تويتر الذي أسّس في العام 2006، اسمه من صوت الطيور، واستخدم علامته التجارية منذ أيامه الأولى عندما اشترت الشركة سهم رمز لطائر أزرق مقابل 15 دولاراً.

 

وبدّل ماسك مساء الأحد صورة صفحته الشخصية إلى شعار الشركة الجديد الذي وصفه الملياردير بأنه "حد أدنى من فن الديكور"، وحدّث رابط سيرته الذاتية إلى "إكس.كوم" الذي يعيد التوجيه الآن إلى "تويتر.كوم".

 

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