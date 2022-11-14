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الإثنين، 14-11-2022 01:14 م

ماسك يتخلى عن الموظفين المتعاقدين مع تويتر دون سابق إنذار

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الوكيل الإخباري - بدأ إيلون ماسك موجة جديدة من التخلي عن موظفي تويتر، حيث أظهرت تقارير اليوم أنه بدأ بفصل موظفين يعملون في الشركة بعقود دون سابق إنذار، وذلك بعد التسريح الجماعي للموظفين يوم 4 نوفمبر.

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تعتمد الكثير من الشركات الكبيرة – ومنها تويتر – على مزيج من موظفين بدوام كامل وموظفين بعقود يعملون لدى طرف ثالث. وقد أكدت مصادر لموقع Axios اليوم أن تويتر أنهت العمل مع عدد غير محدد من المتعاقدين في مجالات مختلفة، منها: الإشراف على المحتوى.


حيث  اكتشف بعض الموظفين المتعاقدين مع تويتر أمس توقف حسابات العمل الخاصة بهم، وعدم قدرتهم على الولوج إليها، دون إبلاغهم بأي شيء، كما يشعر بعض هؤلاء الموظفين بالقلق حول استلام رواتبهم؛ لأن فرق العمل الخاصة بهم لم يعد لديها أي موظفين بدوام كامل في الشركة للتوقيع على بطاقات الوقت الخاصة بهم.


وقد تأثرت أقسام أخرى في تويتر من تسريح الموظفين المتعاقدين، مثل: العقارات والتسويق، وذلك وفقًا للصحفي (كيسي نيوتن) Casey Newton.

 

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