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'ماك ميني' الجديد من آبل.. أصغر منتجات الشركة على الإطلاق

تعبيرية
تعبيرية




 

الأحد، 11-08-2024 12:14 م

الوكيل الإخباري-   تخطط شركة آبل لإصدار جديد من "ماك ميني"، سيكون أصغر كمبيوتر تنتجه الشركة على الإطلاق، ومن المرتقب الكشف عنه مع "آي فون 16" في النصف الثاني من 2024، وفق ما نقلت تقارير عربية،يوم الجمعة.

وسيخضع "ماك ميني" الجديد، أصغر جهاز ماك من آبل لأهم إعادة تصميم للمنتج منذ أكثر من عقد من الزمان.


ويقول محلل آبل لدى بلومبرغ، مارك جورمان "سيكون الجهاز أصغر بكثير من سابقه، ويقترب من حجم جهاز استقبال تلفزيون آبل". 
ووفقاً لموقع "ذا فيرج" للأخبار التقنية، فإن الشركة اختبرت تصميماً واحداً بـ3 منافذ طراز "USB-C" على الأقل ومخرج HDMI، وسيحتفظ الجهاز بهيكله المصنوع من الألومنيوم.

وتشير التكهنات إلى أن آبل تميل إلى إضافة شرائح M4 الجديدة إلى جميع أجهزة الكمبيوتر الجديدة، لتكون المرة الأولى التي تزود فيها آبل مجموعة كاملة من أجهزتها للكمبيوتر، بنفس المعالج في الوقت ذاته.

 

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