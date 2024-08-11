'ماك ميني' الجديد من آبل.. أصغر منتجات الشركة على الإطلاق

وسيخضع "ماك ميني" الجديد، أصغر جهاز ماك من آبل لأهم إعادة تصميم للمنتج منذ أكثر من عقد من الزمان.
ويقول محلل آبل لدى بلومبرغ، مارك جورمان "سيكون الجهاز أصغر بكثير من سابقه، ويقترب من حجم جهاز استقبال تلفزيون آبل".
ووفقاً لموقع "ذا فيرج" للأخبار التقنية، فإن الشركة اختبرت تصميماً واحداً بـ3 منافذ طراز "USB-C" على الأقل ومخرج HDMI، وسيحتفظ الجهاز بهيكله المصنوع من الألومنيوم.
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