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الإثنين، 21-12-2020 11:29 ص

مايكروسوفت تتيح أفضل ميزة لتطبيق الفيديو Skype

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الوكيل الإخباري _ تسعى شركة مايكروسوفت لتطوير واضافة ميزات لتطبيق سكايب، حيث اتاحت واحدة من أفضل الميزات على الإطلاق وهى ميزة Together Mode التي تعمل على تحويل مكالمات الفيديو كأنها مكالمات حقيقية كما لو كانت تتم فى الواقع. 
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حيث انها تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تقسيم المساحات الموجودة على الشاشة لإظهارهم وكأنهم في لقاء عائلي أو لقاء حقيقي وجها لوجه. 


كما تمكن المستخدمين من اجراء المكالمات الجماعية بين الأشخاص الذين يزيد عددهم عن 5 مسستخدمين، لإضفاء جو من المرح والعائلة فى ظل تفشي فيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية بين المستخدمين. 


المصدر : صدى البلد

 




 

 


 

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