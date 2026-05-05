مايكروسوفت تدعو المستخدمين لتحديث أنظمتهم خلال 10 أيام

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة مايكروسوفت تحذيرًا جديدًا لملايين مستخدمي نظام ويندوز، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، في ظل تغييرات مهمة تتعلق بآلية التحديثات الأمنية للنظام.

وبحسب التقارير، فإن التغيير الجديد يرتبط بشهادات الأمان الخاصة بميزة Secure Boot، وهي إحدى أهم أدوات الحماية في نظام ويندوز.



وتشير مايكروسوفت إلى أن هذه الشهادات سيتم تحديثها قريبًا، وهو ما يتطلب من المستخدمين التأكد من أن أجهزتهم محدثة بالكامل.



وتؤكد الشركة أن معظم الأجهزة ستحصل على التحديثات تلقائيًا، إلا أن بعض المستخدمين قد يحتاجون إلى تحديثات إضافية، خاصة تلك المتعلقة بالبرامج الثابتة (Firmware)، والتي غالبًا ما توفرها الشركات المصنعة للأجهزة.



ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز مستوى الأمان، إذ إن Secure Boot يمنع تشغيل البرمجيات الضارة أثناء بدء تشغيل الجهاز. لكن في حال لم يتم تحديث الشهادات في الوقت المحدد، قد تتعرض بعض الأجهزة لمخاطر أمنية أو فقدان بعض وظائف الحماية الأساسية.