الثلاثاء 2026-05-05 02:32 م

مايكروسوفت تدعو المستخدمين لتحديث أنظمتهم خلال 10 أيام

مايكروسوفت
الثلاثاء، 05-05-2026 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة مايكروسوفت تحذيرًا جديدًا لملايين مستخدمي نظام ويندوز، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، في ظل تغييرات مهمة تتعلق بآلية التحديثات الأمنية للنظام.

وبحسب التقارير، فإن التغيير الجديد يرتبط بشهادات الأمان الخاصة بميزة Secure Boot، وهي إحدى أهم أدوات الحماية في نظام ويندوز.


وتشير مايكروسوفت إلى أن هذه الشهادات سيتم تحديثها قريبًا، وهو ما يتطلب من المستخدمين التأكد من أن أجهزتهم محدثة بالكامل.


وتؤكد الشركة أن معظم الأجهزة ستحصل على التحديثات تلقائيًا، إلا أن بعض المستخدمين قد يحتاجون إلى تحديثات إضافية، خاصة تلك المتعلقة بالبرامج الثابتة (Firmware)، والتي غالبًا ما توفرها الشركات المصنعة للأجهزة.


ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز مستوى الأمان، إذ إن Secure Boot يمنع تشغيل البرمجيات الضارة أثناء بدء تشغيل الجهاز. لكن في حال لم يتم تحديث الشهادات في الوقت المحدد، قد تتعرض بعض الأجهزة لمخاطر أمنية أو فقدان بعض وظائف الحماية الأساسية.


وتحذر مايكروسوفت من أن إبقاء الجهاز محدثًا أمر ضروري لضمان الاستفادة الكاملة من أنظمة الحماية، مشيرةً إلى أن التأخير في التحديث قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية تتعلق بالأمان أو التوافق.

 
 


