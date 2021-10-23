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السبت، 23-10-2021 01:16 م

مايكروسوفت تصدر إصلاح لحالات تباطؤ Ryzen

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الوكيل الإخباري - أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل ويندوز 11 يعمل على إصلاح بعض مشكلات أداء معالجات شركة AMD.

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ووجدت AMD ومايكروسوفت مشكلتين مع ويندوز 11 عبر معالجات Ryzen عند الإطلاق، إحداهما تتسبب في زيادة زمن انتقال ذاكرة التخزين المؤقت L3 إلى ثلاثة أضعاف وتباطؤ الأداء بنسبة تصل إلى 15 في المئة في بعض الألعاب.

وتعمل الشركة الآن على إصلاح هذه المشكلة بالذات مع Windows 11 Build 22000.282، المتاح لجميع مستخدمي ويندوز 11 كتحديث اختياري في Windows Update.

 

وبالرغم من أن التحديث الأخير لنظام التشغيل ويندوز 11 جعل هذه المشكلات أسوأ، يجب أن يعمل التصحيح الحالي على إصلاحها من جانب وقت استجابة ذاكرة التخزين المؤقت L3.


وتؤثر المشكلة المعلقة الثانية في تكنولوجيا النواة المفضلة لدى AMD، التي تحول الخيوط إلى أسرع نواة في المعالج. والتي يمكن أن تعزز الأداء عبر معالجات Ryzen.


وتقول AMD إن هذا الخطأ الثاني قد يؤثر في الأداء في المهام التي تعتمد على وحدة المعالجة المركزية. وقد أصدرت AMD برنامج تشغيل شرائح جديدًا لمعالجته، بموجب الإصدار 3.10.08.506.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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