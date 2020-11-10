مايكروسوفت تطرح أقوى جهاز ألعاب في العالم !

الوكيل الاخباري - أعادت شركة مايكروسوفت، اليوم الثلاثاء، طرح نموذجين من جهاز إكس بوكس للألعاب، للاستفادة من تزايد الإقبال على الإنفاق على الألعاب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وطرحت الشركة النموذجين بعد سبعة أعوام من طرح النسخة السابقة منهما، بحسب "رويترز".



ومن المقرر أن تباع أجهزة "إكس بوكس‭‭ ‬‬طراز إكس"، التي وصفتها الشركة بأنها أقوى جهاز ألعاب في العالم، بسعر التجزئة 499.99 دولار بينما ستباع أجهزة "إكس بوكس طراز إس" بمبلغ 299.99 دولار.



وسينافس إكس بوكس أجهزة ألعاب بلاي ستيشن 5 والتي من المقرر أن تطرح في الأسواق يوم الخميس.



وينظر على نطاق واسع إلى جهاز بلاي ستيشن 5 على أنه يقود المنافسة بين أجهزة الألعاب لأن قاعدة معجبيه أكبر من نظيراتها ولأنه يتيح عددا أكبر من الألعاب الحصرية التي ستكون متوفرة عند طرحه.



وتعد هذه أول مرة تطرح فيها مايكروسوفت جهاز ألعاب في مختلف أنحاء العالم في يوم واحد، وقالت الشركة إنها تلقت أعلى عدد من الطلبات المسبقة لجهاز إكس بوكس في أسواق مختلفة.

سبوتنيك

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