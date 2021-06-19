مايكروسوفت تطرح أكبر تغيير في أوفيس

الوكيل الإخباري - يبدأ قريبًا التغيير الأكبر الذي طرأ على مستندات أوفيس من شركة مايكروسوفت منذ عقود، حيث يصل إطار عمل Fluid الخاص بالشركة إلى مايكروسوفت تيمز وأوتلوك و OneNote و Whiteboard.

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وكشفت مايكروسوفت عن Fluid للمرة الأولى في العام الماضي، ووضحت كيف يسمح إطار العمل لكتل من محتوى أوفيس بالوجود بشكل مستقل عبر الويب.

وأصبحت هذه الفكرة الآن حقيقة واقعة، مع محتوى تعاوني يمكن نسخه ولصقه ومشاركته مع الآخرين.



وبدلاً من الجداول والرسوم البيانية والقوائم الثابتة والمرتبطة بمستندات معينة، تعد مكونات Fluid وحدات نمطية تعاونية موجودة عبر تطبيقات مختلفة.



وتبدأ المكونات بالظهور في مايكروسوفت تيمز أولاً هذا الصيف، ويمكن تضمينها في الاجتماعات والمحادثات.

ويتزامن إطلاق Fluid مع عودة الموظفين إلى مكاتبهم وظهور تجربة العمل المختلطة الجديدة.





ويعتبر ما أنشأته مايكروسوفت باستخدام Fluid هو أكبر تغيير في أوفيس منذ عقود. وفي حين أن Fluid بدا وكأنه مفهوم مستقبلي خلال الكشف عنه العام الماضي، إلا أن إطلاقه هذا الأسبوع يسلط الضوء على مدى التغير.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





