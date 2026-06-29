مايكروسوفت تطلق أكبر تحديث لـ'ويندوز 11'

ويتضمن التحديث تطويرات كبيرة لمساعد Copilot ليصبح أكثر قدرة على فهم السياق وتنفيذ المهام، إلى جانب تحسين استهلاك الطاقة، وتسريع الأداء، وتحديث واجهة المستخدم، وتعزيز الأمان وحماية البيانات.
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