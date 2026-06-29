مايكروسوفت تطلق أكبر تحديث لـ'ويندوز 11'

09:12 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت مايكروسوفت أكبر تحديث لنظام ويندوز 11 خلال عام 2026، مع تركيز رئيسي على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء. اضافة اعلان





ويتضمن التحديث تطويرات كبيرة لمساعد Copilot ليصبح أكثر قدرة على فهم السياق وتنفيذ المهام، إلى جانب تحسين استهلاك الطاقة، وتسريع الأداء، وتحديث واجهة المستخدم، وتعزيز الأمان وحماية البيانات.









