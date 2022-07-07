مايكروسوفت تطلق أوتلوك لايت الجديد على أندرويد

الوكيل الإخباري - تعمل مايكروسوفت على تطبيق أوتلوك لايت أصغر وأسرع لنظام التشغيل أندرويد.



وعرضت الشركة بالتفصيل التطبيق في خارطة طريق مايكروسوفت 365، حيث يوصف أوتلوك لايت بتطبيق أصغر حجماً مع أداء أسرع في لاأجهزة منخفضة الجودة على أي شبكة.



وتكشف خارطة الطريق أن التطبيق سيكون متاحاً حول العالم هذا الشهر. وأفاد موقع ZDNet

أن التطبيق موجود بالفعل في عدد من البلدان، وأن مايكروسوفت تستعد لإصداره على نطاق أوسع.



وتقترح وثائق مايكروسوفت الخاصة حول أوتلوك لايت أن التطبيق سيقتصر على حسابات أوتلوك وهوتميل ولايف وإم إس إن فقط، ولمن يدعم حسابات العمل أو المدرسة.



ويعد أوتلوك موبايل أحد أكثر تطبيقات البريد الإلكتروني شيوعاً على أندرويد، بأكثر 500 مليون تنزيل من متجر غوغل بلاي. ويوصي موقع ذا فيرج بـ أوتلوك لأنه أفضل تطبيق بريد إلكتروني لنظام iOS وأفضل خيار على أندرويد.

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