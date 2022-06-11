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السبت، 11-06-2022 10:06 ص

مايكروسوفت تعلن عن مشروع موركروفت

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت عن حصول متصفحها للويب إيدج على عدد من الميزات الجديدة التي تعطي الأولوية لتكامل الألعاب السحابية وتخصيصها للمتصفح.

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وتعمل مايكروسوفت باستمرار على زيادة وتحسين دعم Xbox Cloud Gaming عبر منصات متعددة.


ومن الواضح أن الشركة تتخذ خطوات لتحسين هذه الخدمة عبر المتصفحات من خلال تزويدها بمزيد من ميزات الألعاب المتقدمة.


وتتضمن بعض الإضافات صفحة رئيسية مخصصة للألعاب توفر وصولاً أسهل إلى مكتبة Xbox Cloud Gaming ووضع الكفاءة المدمج الذي يقلل من استخدام موارد المتصفح عند تشغيل اللعبة.


كما يحصل متصفح إيدج أيضًا على Clarity Boost للمساعدة في تحسين دقة الألعاب التي يجري بثها عبر السحابة.


ويمكن لمستخدمي إيدج أيضًا التطلع إلى قائمة مضمنة مع الألعاب المستندة إلى المتصفح مثل Microsoft Solitaire و Atari Asteroids.


ومن المفترض من الناحية النظرية أن تساعد هذه التغييرات في تحسين أداء الألعاب السحابية.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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