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الثلاثاء، 22-08-2023 03:41 م

مايكروسوفت تقدم مقترحاً جديداً للاستحواذ على أكتيفجن بليزارد

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الوكيل الإخباري- شددت هيئة حماية المنافسة والسوق البريطانية على أن قبولها الاطلاع على مقترح جديد من شركة مايكروسوفت لا يعني الموافقة عليه، فيما تأمل الشركة أن يتم السماح لها بالاستحواذ على شركة أكتيفجن بليزارد مقابل 69 مليار دولار.

وقالت عملاق التكنولوجيا العالمية إنها قدمت نسخة جديدة من الاتفاق المحجوب الذي سوف تتم مراجعته حالياً من جانب هيئة حماية المنافسة والسوق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وجاء هذا فيما أكدت الهيئة اليوم الثلاثاء أنه "لا يمكن الشروع في" خطة مايكروسوفت الأصلية لشراء شركة ألعاب الحاسوب أكتيفجن بليزارد.

وسوف تطلق هيئة حماية المنافسة والسوق تحقيقاً جديداً في هذا الاتفاق، والذي يطلق عليه التحقيق "فيز 1 ".

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