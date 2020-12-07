مايكروسوفت 10 سيكون مزودا بالإعلانات

الوكيل الاخباري - تستعد شركة "مايكروسوفت" لإدخال الإعلانات في نظام التشغيل Windows 10، بينما تنوي Redmond الترويج لمنتجاتها فقط.

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فعلى سبيل المثال، ظهر شعار جديد "احصل على المزيد من Windows" أعلى نافذة تطبيق "الإعدادات".



وفي حال الضغط على الزر "Let's go"، فستفتح واجهة مع اقتراح لتجربة خدمات الشركة، على سبيل المثال، Windows Hello أو Your Phone أو Office 365.



وسيظهر الشعار عند تثبيت التحديثات الشهرية أو بعد إعادة تشغيل النظام، بحسب ما نقلت الشركة.



كما ستظهر الإعلانات ذات الصلة بمتصفح Microsoft Edge. والتي تطلب بملء الشاشة باستخدام Edge كمستعرض افتراضي و Bing كمحرك البحث الأساسي.



وتقوم شركة "مايكروسوفت" حاليا باختبار وظائف مماثلة فقط، والتي ظهرت في الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل، وسيصل إلى المستخدمين النهائيين في عام 2021.





