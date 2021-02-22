ما الذي سيحمله تحديث ويندوز الجديد للمستخدمين؟

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت باختبار التحديث الجديد لأنظمة "ويندوز-10" لدى عدد محدد من المستخدمين.

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وتبعا للخبراء في الشركة فإن التحديث الجديد 21H1 لأنظمة ويندوز من المفترض أن يصل بصيغته النهائية للمستخدمين قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.



ولن يحمل هذا التحديث تغييرات جذرية في أنظمة ويندوز كما جرت العادة مع التحديثات التي تطلقها مايكروسوفت للأنظمة بداية كل عام، بل سيأتي ببعض الميزات الجديدة التي ستسهل اتصال الحواسب بالأجهزة الخارجية، فضلا عن ميزات لتعزيز أمن البيانات في الأنظمة.



وسيوفر التحديث وفقا لمايكروسوفت إمكانية ضبط تقنيات Windows Hello لتتمكن الحواسب من دعم كاميرات خارجية إضافية في حال كانت مجهزة بكاميرات داخلية، وهذا يعني إمكانية المستخدمين من استعمال كاميرات خارجية للحواسب تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيحمل التحديث أيضا تعديلات على خدمات GPSVC، لتحسين سيناريوهات العمل عن بعد عبر الحواسب والأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز، كما من المفترض أن يتحسن فيه أداء ميزات Windows Defender Application Guard ما سينعكس إيجابا على سرعة التعامل مع المستندات.



وجاء 21H1 بميزات تحسن خدمات Robocopy لدعم إمكانيات نسخ الملفات التي يزيد حجمها عن 400 ميغابيت.

روسيا اليوم

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