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الخميس، 28-10-2021 02:08 م

متجر مايكروسوفت الجديد متاح لمختبري ويندوز 10

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الوكيل الإخباري - تقترب شركة مايكروسوفت من إطلاق متجرها الجديد لنظام التشغيل ويندوز 11 لمستخدمي ويندوز 10. وأصدرت عملاقة البرمجيات الآن متجر التطبيقات الجديد هذا لمختبري ويندوز 10 في حلقة معاينة الإصدار، إلى جانب الإصدار الأخير من تحديث Windows 10 November 2021 القادم.

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وكانت الشركة قد وعدت في شهر يونيو بأن المتجر الجديد يصل أيضًا إلى ويندوز 10 في وقت ما في المستقبل. وتمثل معاينة اليوم المرة الأولى التي يمكن لمختبري ويندوز 10 تنزيله وتثبيته.

 

ويعد المتجر المحدث مطابقًا لمتجر ويندوز 11، مما يوفر وصولاً أكبر إلى تطبيقات win32 والقدرة على اكتشاف محتوى +Disney ، بالإضافة إلى نفس واجهة المستخدم المرنة التي يحتوي عليها إصدار ويندوز 11.

 

ويجلب المتجر تصميمًا أكثر حداثة مع جميع التطبيقات الجديدة التي شقت طريقها إلى متجر الشركة مؤخرًا. ولكن لا يوجد دعم لتطبيقات أندرويد. ويبدو أن هذه ميزة حصرية لنظام التشغيل ويندوز 11 في الوقت الحالي.

ويعني نهج الشركة الجديد لمتجرها أيضًا وصول مجموعة كبيرة من التطبيقات، بما في ذلك ديسكورد و Zoom و VLC و TeamViewer و Visual Studio Code. وذلك بغض النظر عن إطار العمل أو التقنية المستخدمة لتطويرها.

ويعني هذا بشكل أساسي أنه يمكن للمطورين نشر Win32 و .NET و UWP و Xamarin و Electron و React Native و Java وتطبيقات الويب التقدمية مباشرةً إلى واجهة المتجر، ويكونون مسؤولين عن آلية التحديث.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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