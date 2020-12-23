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الأربعاء، 23-12-2020 03:19 م

مجموعات تيليجرام تحصل على الدردشات الصوتية

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الوكيل الإخباري _ أعلنت منصة تيليجرام عن حصول المجموعات على الدردشات الصوتية الجماعية المستمرة التي يمكن للأعضاء الانضمام إليها ومغادرتها في اي وقت .

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حيث اصبح الأن بإمكان أي مجموعة تيليجرام بمنزلة غرفة للدردشة الصوتية العاملة دائمًا.


وتعمل الدردشات الصوتية بالتوازي مع الاتصالات القائمة على النصوص والوسائط، مما يضيف طبقة جديدة من المحادثات المؤقتة إلى المجموعة، كما يمكن استخدامها كمساحات مكتبية افتراضية للفرق.


حيث تحتوي المجموعات ذات الدردشات الصوتية النشطة على شريط خاص في الجزء العلوي يُظهر من يتحدث في الوقت الحالي وحتى مدى ارتفاع صوته، ويمكن أن يساعدك هذا في اختيار اللحظة المناسبة للانضمام.


كما يمكنك التنقل بحرية ضمن التطبيق وتصفح المحادثات وإرسال الرسائل ، على الرغم من انضمامك إلى المحادثة الصوتية ، حيث تكون متصلاً بالمحادثة وتبقى عناصر التحكم في الميكروفون موجودة عبر الشاشة، بحيث يمكنك كتم صوتك وإعادة صوتك بسرعة في أي وقت.

 

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 



 




 

 


 

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