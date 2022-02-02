الأربعاء 02-02-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل أبو عودة

أكثر من 17 ألف و 800 إصابة جديدة بكورونا في الأردن والحالات النشطة نحو 109 آلاف حالة

العودات: تعزيز دور الشباب وتمكين المرأة أحد العناوين الرئيسية لتحديث المنظومة السياسية

الغاز على رأسها.. روسيا والصين تخططان لتوقيع 15 اتفاقية خلال زيارة بوتين

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات كورونا المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

الهناندة: 2 مليار دينار عوائد قطاع الاتصالات على الخزينة منذ عام 1996 بدون "الضرائب والجمارك"

الملك يُدين الاعتداءات الحوثية على السعودية ويؤكد أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن الأردن

وزير الطاقة: الفوسفات على وجه الأرض في بعض مناطق الريشة

اجتماع وزاري عربي الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وزير السياحة: عودة الحركة السياحية كما كانت عليه في 2019 بعد عامين

الأربعاء، 02-02-2022 04:27 م

محطات مشروع شبابي لإثراء المحتوى العربي

1724305


الوكيل الاخباري - محطات مشروع شبابي لإثراء المحتوى العربي، في خضم الانتشار الواسع للعديد من المواقع الإلكترونية التي تحتوي بدورها على قاعدة معلومات وبيانات واسعة في شتى المجالات البحثية التي يتطرق لها الباحثين من شتى دول العالم، سواء في المجال السياسي، أو الاقتصادي، أو العلمي، وغيرها الكثير، في هذا الإطار ذاته يُذكر لقد أسهمت الشبكة العنكبوتية بدورها بتسهيل توفير المعلومات البحثية من خلال إتاحتها بصيغ ولغات متعددة ومتنوعة المحتوى، لذلك في هذا المقال سنتناول الحديث بشكل مفصل عن موقع مجلة محطات لإثراء المحتوى العربي.

اضافة اعلان


محطات مشروع شبابي لإثراء المحتوى العربي


يتربع العالم العربي على عرش الصدارة في احتوائه على مخزون ضخم من المدونين والمفكرين والكتّاب، إن الناظر للمواقع الإلكترونية المتاحة على الشبكة العنكبوتية والتي تتضمن قاعدة بيانات واسعة المحتوى، منظمة منسقة ملتزمة بقواعد اللغة والربط بين الجمل والعبارات يستنتج مدى الإتقان الممزوج بالكفاءة العالية في توليف الجمل، والعبارات المتناسقة للتعبير عن موضوع معين قيد الدراسة، إن العديد من الموسوعات الرقمية المرموقة في العالم قد تكون تابعة لدعم حكومي، في الإطار ذاته يُذكر إنه لمن الصعب جداً على مجموعة من الهواة أو النشطاء الاستمرار في العمل على إنتاج أعمال موسوعية أو تطوعية كونها تحتاج إلى دعم وجهد كبير جداً، الأمر الذي يؤدي إلى الاحتياج إلى مختصين في هذا الشأن، على سبيل المثال إن موقع محطات أحد المشاريع الشبابية الناجحة في صناعة المحتوى الرائج على مستوى دول الوطن العربي إذ يتناول العديد من المجالات وهو ما سيكون موضوع حديثنا في المحور الثاني من هذا المقال.


أقسام موقع محطات لإثراء المحتوى العربي


استكمالاً للحديث عن موقع محطات الذي يتضمن قاعدة كبيرة من المعلومات في مختلف المجالات الخاضعة لبحث القرّاء في شتى دول الوطن العربي في العديد من المجالات المتباينة السياسة، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها من المواضيع البحثية الهامة، وعليه إن أهم الأقسام الرئيسية التي يتفرع عنها ويتناولها موقع محطات الإلكتروني لإثراء المحتوى العربي ما يلي:


اسلاميات
أدعية.
أسئلة عامة سهلة.
أسئلة دينية.
السعودية.
اللغة العربية.
تقنية
تنمية بشرية.
عالم حواء.
الأسرة.
عالم أدم.
عبارات
كلمات
هل تعلم
هي وهو
مشاهير
العلاقة الزوجية.


محطات مشروع شبابي لإثراء المحتوى العربي، فيما تقدم عرضه من هذا المقال قمنا بعرض أبرز المعلومات المتعلقة بالرد على الباحثين عن نبذة تعريفية عن موقع محطات لإثراء المحتوى الشبابي، بذلم وبما تقدم عرضه من معلومات نكون توصلنا إلى نهاية هذا المقال.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
55-1

ابتكار تقنية لشحن الإلكترونيات لاسلكيا في وقت واحد دون تأثير إشعاعي

61f92bef4236047c4812cbb2

فرنسا تغرّم غوغل مبلغا كبيرا مرة أخرى

9-3

تحذير لمستخدمي هواتف أندرويد من تطبيق خطير

554ac9c8-daed-4319-af79-d0fde03c8bc0_16x9_1200x676

ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

fc60ba68-4799-4fe1-be92-134e1e5db3c7_16x9_1200x676 (1)

إطلاق أول قارب طائر في العالم يعمل بالطاقة النظيفة في دبي

61f7ba374236040c68327af9

فيسبوك يحذّر مستخدمي محادثات مسنجر المشفرة عند تعرضهم لاختراق الخصوصية