مدير أبل يكشف عن استثماره في العملات المشفرة

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أنه استثمر أمواله الشخصية في العملات المشفرة خلال مناقشة في مؤتمر Dealbook.





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وقال الرئيس التنفيذي خلال محادثة مع أندرو روس سوركين: أعتقد أنه من المعقول امتلاكها كجزء من محفظة متنوعة. بالمناسبة، أنا لا أقدم نصيحة استثمارية لأي شخص، تابع بسرعة، دون تحديد العملات المشفرة المحددة التي استثمر فيها.



وأضاف الرئيس التنفيذي: لقد كنت مهتمًا بها لفترة من الوقت. لقد كنت أبحث عن ذلك وما إلى ذلك. أعتقد أنها مثيرة للاهتمام.

وبالرغم من أن كوك أكد استثماره الخاص في العملات المشفرة. ولكن كان أكثر حذرًا بشأن خطط آبل كشركة. واستبعد استثمار الرصيد النقدي للشركة في العملات المشفرة.



وقال إن آبل ليس لديها خطط للسماح للناس باستخدامها لشراء منتجاتها في المستقبل القريب. ولكن الرئيس التنفيذي شوق لفكرة أن هناك أشياء أخرى تفكر فيها الشركة عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، دون الإعلان عن أي خطط محددة.



وعندما سئل عن NFT، قال كوك إنه يجدها مثيرة للاهتمام. ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكي تصبح تناسب الأشخاص العاديين.



وخلال المحادثة التي استمرت نصف ساعة تقريبًا، سئل تيم كوك عن الموضوعات الرئيسية الأخرى التي أثرت في شركة آبل في الأشهر الأخيرة. بما في ذلك معركتها القضائية مع Epic Games.

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي منح المستخدمين خيار تثبيت التطبيقات من مصادر أخرى غير متجر تطبيقات الشركة من خلال عمليات مثل التحميل الجانبي، أكد الرئيس التنفيذي أن آبل تعتقد أن نهجها هو الأفضل للأمان.



وقال الرئيس التنفيذي: إذا كنت تريد التحميل الجانبي، فيمكنك شراء هاتف أندرويد. هذا الخيار موجود عندما تذهب إلى متجر شركة الاتصالات. إذا كان هذا مهمًا بالنسبة لك، فعليك شراء هاتف أندرويد.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية