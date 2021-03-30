مرض خطير وراء الادمان على استخدام الهاتف!

الوكيل الاخباري - يعاني عدد كبير من الأشخاص في عالمنا من مشكلة النوموفوبيا من دون أن يعلموا بذلك. وترتبط هذه المشكلة بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً عبر الهاتف المحمول، وهي تعني الخوف من الانفصال عن هذا الجهاز. لكن هذا لا يشمل أولئك الذين يشعرون بالقلق عند إضاعته أو فقدانه.

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فالنوموفوبيا هي مشكلة عصبية تؤدي إلى الإقدام على بعض التصرفات والمعاناة من بعض الاضطرابات التي لا يمكن التحكم بها. ولهذا السبب بدأ الكثير من خبراء علم النفس يدرسون هذه الحالة من أجل تحديد الطرق التي تساعد على علاجها وعلى وقف الإدمان على استخدام الهاتف لدى الأشخاص الذي يعانون من ذلك.



وينصح هؤلاء الجميع بضرورة الابتعاد عن الأجهزة الذكية على اختلاف أنواعها في بعض أوقات النهار من أجل التخلص من التوتر. كما يشدّدون على ضرورة تركها قبل موعد النوم، لأن استخدامها يعتبر من أبرز الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى المعاناة من الأرق، علماً أنهم عادةً ما يضيفون إلى ذلك مشاهدة التلفزيون.

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