مركبة صينية تهبط على سطح المريخ وتبدأ عمليات البحث

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)، اليوم السبت، أن مركبة "تشورونغ" الصينية هبطت بنجاح على سطح كوكب المريخ وبدأت استكشافه.

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وأصدرت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بيانا رسميا قالت فيه: "في 22 مايو/ أيار غادرت المركبة، جو رونغ، منصة الهبوط بأمان وهبطت على سطح كوكب المريخ وبدأت عمليات البحث العلمي".



وفي وقت سابق، أعلنت الصين أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة هبطت بنجاح على سطح المريخ.



ونقلت الوكالة عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، قولها، إن "مسبار"تيانوين-1" هبط اليوم السبت، 15 أيار/ مايو، بنجاح على سطح المريخ. لافتة إلى أن "المسبار هبط بالمنطقة المحددة مسبقا، يوتوبيا بلانيتيا".



يشار إلى أن المركبة تيانوين-1 هي أول مهمة صينية مستقلة للمريخ. ويعد هبوط مركبة فضائية على أرض المريخ عملية صعبة للغاية.

سبوتنيك عربي