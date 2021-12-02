الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن وزارة الصحة بشأن تلقي مطاعيم كورونا

المفرق : بحث سبل مواجهة تداعيات جائحة كورونا

الحكومة تنوي تطبيق تقنية جديدة لتوزين الشاحنات

العدل: الدفع عبر "فواتيركم" ليس إلزاميا في المحاكم

وزارة العمل تعلن عن توفر 300 فرصة عمل

الرواشدة يدعو لتوظيف التكنولوجيا لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

أبو الراغب: الصمت قد يساهم بنشر الإشاعة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو السمن والغزاوي

وزارة التربية تعمم على المدارس بشـأن الامتحانات

فرصة لتساقط الثلوج في الاردن نهاية الشهر الحالي

الخميس، 02-12-2021 02:02 م

مساعد أمازون يستجيب لصوت المياه الجارية

_114260042_hi062014386


الوكيل الإخباري - وسعت شركة أمازون نطاق اكتشاف الصوت للإجراءات الروتينية لمساعدها الصوتي أليكسا، بالإضافة إلى إتاحة مهارة إعادة تعبئة الوصفات الطبية لعملاء Amazon Pharmacy.

اضافة اعلان

 

ووصفت الشركة التغييرات في التحديثات الشهرية لأليكسا لشهر نوفمبر، التي تشمل أيضًا طرح وضع المحادثة في الولايات المتحدة، وأن جهاز Echo Show 15 القابل للتركيب على الحائط يبدأ بالشحن في الأسبوع المقبل.

وأعلنت أمازون لأول مرة عن خططها لدعم الأصوات المخصصة في حدث الخريف في شهر سبتمبر. ولكن لا يبدو أنك قادر على برمجة أصوات مخصصة حتى الآن.

 

وأضافت الشركة صوتين جديدين يمكنك إخبار أليكسا بالتعرف عليهما. ويمكن للجهاز مع التحديث الجديد الاستماع إلى أصوات المياه الجارية وتصفير الأجهزة.
وإذا كنت تريد أن يكتشف أليكسا رنين مجفف الملابس، على سبيل المثال، يمكنك إعداد الإجراءات الروتينية لأليكسا لكي ترسل إشعارًا إليك عند إيقاف تشغيل المجفف.


وفي السابق، كان الجهاز يتعرف على نباح الكلاب وبكاء الأطفال والشخير وتحطم الزجاج، بالإضافة إلى صفير إنذار الدخان.


بالإضافة إلى ذلك إذا كنت أحد عملاء Amazon Pharmacy، فإن بإمكان الآن قول عبارة “أليكسا، أعد ملء أدويتي” عندما تحتاج إلى إعادة تعبئة الوصفات الطبية الخاصة بك.

 

ويزودك أليكسا بتحديثات حول موعد تسليم الأدوية الخاصة بك. ويمكنك أيضًا أن تطلب من أليكسا الاتصال بـ Amazon Pharmacy إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة.
وفي الماضي، كانت القدرة على طلب إعادة التعبئة من خلال أليكسا متاحة لعملاء صيدلية Giant Eagle فقط.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-904192-780x470

جوجل تعلن عن مجموعة من ميزات أندرويد الجديدة

1606946074_TikTok-1024x538-1

تيك توك تضيف ميزات تحقيق الدخل لصناع المحتوى

image_750x500_60ccd189ece72

ويندوز 11 يحصل على بعض التحسينات المفيدة

640

سكوير تعيد تسمية نفسها إلى بلوك حيث يتحول التركيز إلى بلوكتشين

photo_2021-12-02-00.39.50

فيسبوك تخاطر بمستقبلها عبر ميتافيرس

Qualcomm

كوالكوم تعلن عن شريحة Snapdragon 8cx Gen 3

أخبار متعلقة
شركة-أمازون

أمازون تواجه ضغوطًا من المدعية العامة في نيويورك

B5EB5413-E51B-4447-A47E-E1AA77718DFF.

أمازون تفتتح مركز لوجستي في أبو ظبي بحلول عام 2024

سناب-شات-تطلق-معرض-تسوق-عبر-الواقع-المعزز

سناب شات تطلق معرض تسوق عبر الواقع المعزز

ezgif.com-gif-maker-2021-11-21T155259.626

أمازون ومايكروسوفت وجوجل تريد العمل مع الجيش الأمريكي

6194d954a426f

أمازون تتوقف عن قبول بطاقات ائتمان فيزا

7409c1a9-8718-4ec9-a663-d488586636ac_16x9_1200x676

أمازون تتعرض لغرامة مالية بسبب فيروس كورونا