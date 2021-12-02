مساعد أمازون يستجيب لصوت المياه الجارية

الوكيل الإخباري - وسعت شركة أمازون نطاق اكتشاف الصوت للإجراءات الروتينية لمساعدها الصوتي أليكسا، بالإضافة إلى إتاحة مهارة إعادة تعبئة الوصفات الطبية لعملاء Amazon Pharmacy.

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ووصفت الشركة التغييرات في التحديثات الشهرية لأليكسا لشهر نوفمبر، التي تشمل أيضًا طرح وضع المحادثة في الولايات المتحدة، وأن جهاز Echo Show 15 القابل للتركيب على الحائط يبدأ بالشحن في الأسبوع المقبل.





وأعلنت أمازون لأول مرة عن خططها لدعم الأصوات المخصصة في حدث الخريف في شهر سبتمبر. ولكن لا يبدو أنك قادر على برمجة أصوات مخصصة حتى الآن.

وأضافت الشركة صوتين جديدين يمكنك إخبار أليكسا بالتعرف عليهما. ويمكن للجهاز مع التحديث الجديد الاستماع إلى أصوات المياه الجارية وتصفير الأجهزة.

وإذا كنت تريد أن يكتشف أليكسا رنين مجفف الملابس، على سبيل المثال، يمكنك إعداد الإجراءات الروتينية لأليكسا لكي ترسل إشعارًا إليك عند إيقاف تشغيل المجفف.



وفي السابق، كان الجهاز يتعرف على نباح الكلاب وبكاء الأطفال والشخير وتحطم الزجاج، بالإضافة إلى صفير إنذار الدخان.



بالإضافة إلى ذلك إذا كنت أحد عملاء Amazon Pharmacy، فإن بإمكان الآن قول عبارة “أليكسا، أعد ملء أدويتي” عندما تحتاج إلى إعادة تعبئة الوصفات الطبية الخاصة بك.

ويزودك أليكسا بتحديثات حول موعد تسليم الأدوية الخاصة بك. ويمكنك أيضًا أن تطلب من أليكسا الاتصال بـ Amazon Pharmacy إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة.

وفي الماضي، كانت القدرة على طلب إعادة التعبئة من خلال أليكسا متاحة لعملاء صيدلية Giant Eagle فقط.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية