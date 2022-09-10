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السبت، 10-09-2022 11:29 ص

مشاركة الملفات بين أجهزة أندرويد.. ميزة مرتقبة من غوغل

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الوكيل الإخباري - أعلنت غوغل عن عدد كبير من تحديثات أندرويد التي من شأنها أن تجعل الهواتف والأجهزة اللوحية أكثر فائدة لكثير من الناس. أحد التغييرات الملحوظة هو الإصدار المرتقب من غوغل، والذي سيجعل نقل الملفات بين أجهزة أندرويد الخاصة بك أمراً سهلاً.

بعد الاشتراك في ميزة المشاركة الذاتية، ستقبل أجهزة أندرويد تلقائياً الملفات من بعضها البعض، حتى إذا كانت الشاشة مغلقة. لذلك، قد لا تحتاج قريباً إلى إرسال ملف بالبريد الإلكتروني من هاتفك إلى جهازك اللوحي أو جهاز كروم بوك. ومن المتوقع أن يكون خيار المشاركة الذاتية متاحاً في الأسابيع القليلة القادمة.

ليس من الواضح متى ستتمكن من التحقق من بعض الميزات الأخرى التي تم الإعلان عنها حديثاً، والتي تتضمن المزيد من إعدادات إمكانية الوصول. يحتوي أندرويد على ميزة تسمى الإشعارات الصوتية المصممة لمساعدة الصم وضعاف السمع. عند تمكين الميزة، يمكن الاستماع إلى أصوات مثل أجهزة إنذار الحريق، وقرع الأبواب والمياه الجارية، وتنبيه المستخدم إليها بإشعار مرئي أو اهتزاز على الهاتف أو الساعة.

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