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الأحد، 21-11-2021 03:00 م

مشكلات التثبيت بالنسبة لـ إكس بوكس تتلاشى

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الوكيل الإخباري - تسمح شركة مايكروسوفت الآن للمختبرين بالوصول إلى تطبيق إكس بوكس الجديد لنظام التشغيل ويندوز الذي يعمل على تحسين عملية تثبيت اللعبة بشكل كبير من متجر ويندوز.

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ويسمح التطبيق المحدث للاعبين عبر أجهزة الحاسب بتثبيت الألعاب في أي مجلد من اختيارهم مع وصول غير مقيد إلى ملفات اللعبة.


ويساعد هذا الخيار في معالجة العديد من مشكلات تثبيت الألعاب من Xbox Game Pass للحاسب الشخصي. ويجب أن يعني أيضًا أنه يمكنك نسخ ملفات اللعبة احتياطيًا واستعادتها إذا لزم الأمر.

 

وأجبرت مايكروسوفت في السابق الألعاب على التثبيت في مجلد WindowsApps. وتم قفله بحيث لا يمكنك تعديل الملفات أو نقلها بحرية.


ويتيح لك تطبيق إكس بوكس المحدث الآن اختيار موقع. وإذا كانت لديك ألعاب مثبتة، فيمكنك نقلها إلى أقراص ثانوية.


ويمكن لمستخدمي ويندوز 10 وويندوز 11 اختبار التطبيق الجديد من خلال تطبيق Xbox Insider Hub من المتجر.


وتحتاج إلى الانضمام إلى معاينة Windows Gaming داخل تطبيق Xbox Insider Hub للحصول على تطبيق إكس بوكس المحدث.

 

وتسرد مايكروسوفت عددًا من المشكلات المعروفة لهذا الإصدار المبكر. بما في ذلك مشكلات تشغيل بعض الألعاب المثبتة عبر أقراص خارجية. وقد ترى خطأ “الملف القابل للتنفيذ غير صالح” عند تشغيل بعض الألعاب بعد تثبيتها في البداية.

وتظهر بعض الألعاب أن هناك تحديثًا متاحًا. ولكن تحديد زر التحديث لا يفعل شيئًا. كما قد يستغرق بدء تحديث اللعبة وقتًا طويلاً. ويتضمن ذلك التحديثات التي تضيف محتوى إلى التثبيت الموجود.


كما قد تواجه مشكلات في تغيير مجلد تثبيت اللعبة من تطبيق Xbox. وقد تتسبب محاولة تشفير مجلد تثبيت اللعبة من Windows Shell في حدوث مشكلات في التوافق.


ولم يتم التعرف على الأقراص في تطبيق Xbox بعد حذف مجلد تثبيت اللعبة. وقد لا تعمل التعديلات الخاصة بإصدار لعبة ما عبر منصة أخرى من خلال إصدار Xbox PC Game Pass.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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