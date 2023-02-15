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الأربعاء، 15-02-2023 04:14 م

مشكلة تواجه 'صور غوغل' في التحديث الأخير لآيفون

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الوكيل الإخباري - أورد العديد من مستخدمي جهاز آيفون تحذيرات عبر المنتديات بضرورة تجنب تحديث نظام تشغيل هاتف شركة آبل إلى نسخة "16.3.1" الأخيرة لكونها تعطل إمكانية استخدام تطبيق "غوغل فوتوز".

وكان التحديث الجديد لهواتف آبل تم إطلاقه بالساعات الماضية، ولكن سرعان ما تبين من التعليقات أن التحديث تسبب بأعطال أكثر فداحة من التحديث نفسه الذي يفترض أن يغلق بعض الثغرات ويصحح بعض المشكلات. 

ويرى موقع "9to5 ماك" أنه رغم المشكلة التي ظهرت مؤخراً بسبب تحديث آبل، إلا أن المشكلة قد تكون على عاتق شركة غوغل لإصلاحها. 

وأود موقع "ذا فيرج" تعقيباً من غوغل يؤكد أنها رصدت هذه المشكلة، إضافة إلى أنها تعمل على إصدار تحديث خاص بتطبيقها بنسخة 6.23.1 من "غوغل فوتوز".

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