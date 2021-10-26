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الثلاثاء، 26-10-2021 01:38 م

مصلحة آبل دعم خاصية RCS

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الوكيل الإخباري - تتواجد العشرات من الطرق التي تستخدم في التواصل النصي أو الصوتي بين المستخدمين. وتتمثل تلك الطرق في تطبيقات متوفرة لمستخدمي هواتف أندرويد وأيضًا لمستخدمي منتجات آبل مثل هواتف آيفون. وإلى جانب ذلك، توجد رسائل SMS التقليدية.

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وتعرف رسائل SMS بأنها رسائل بسيطة نصية ولا تدعم نوعيات مختلفة من المحتوى. وتكلف رسائل SMS مستخدميها بعضٍ من رصيد الهاتف في معظم بلدان العالم، ولذلك لا أحد بات يستخدمها.

وهنا ظهرت تقنية RCS، والتي يمكن وصفها بأنها الجيل الثاني من رسائل SMS، وتقدم هذه التقنية نفس خواص التراسل النصي التقليدي في SMS إلى جانب دعم إرسال الصور، والفيديوهات، وحتى الرسائل الصوتية والمواقع الجغرافية.

 

وتدعم شركة جوجل هذه التقنية – أو البروتوكول – بشكل بالغ القوة. وفي الوقت الحالي قد تم دعمها من قرابة الـ 90 مشغل اتصالات حول العالم. إلا أن هذه الخاصية متوفرة فقط في هواتف ولوحيات أندرويد، أي أن مستخدمي آيفون لا يستطيعون استخدامها، حتى لو كانت مدعومة من مشغل اتصالاتهم.

وبدلًا من ذلك، عند إرسال رسالة من هاتف أندرويد لهاتف آيفون، يتم استلامها على هواتف آيفون وكأنها رسالة عادية، والتي تظهر عادة محاطة بفقاعة خضراء اللون.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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