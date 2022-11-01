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الثلاثاء، 01-11-2022 04:44 م

معايير مهمة لشراء لاب توب جديد

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الوكيل الإخباري-أوردت مجلة التكنولوجيا “c't” أنه عند شراء لاب توب جديد ينبغي الانتباه لبعض المعايير المهمة أبرزها المعالج والشاشة.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه حدثت نقلة كبيرة فيما يخص تقنيات المعالجات ومعدلات أدائها في الوقت الماضي، كما أن المعالجات ثمانية النوى من أبل وAMD هي التي تضع المعايير الآن الخاصة بالمعالجات الجديدة.


ومن غير المتوقع في الوقت القريب حدوث تغييرات وأداء أفضل على المعالجات بشكل ملحوظ، كما أن الشاشات كبيرة العرض أصبحت تظهر في الفئات المتوسطة.


وأكد الخبراء على أهمية دقة الوضوح بالنسبة للشاشة، على الرغم من أن هذا يترتب عليه استهلاك المزيد من الطاقة، لذا يوصى باختيار دقة Full HD، بدلاً من 4K لمن يرغبون في الحصول على فترات عمل طويلة من الجهاز.

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