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الأحد، 15-08-2021 02:01 م

معلومات هامة حول شبكة التتبع الجماعي من جوجل

Find-My-Device


الوكيل الإخباري - يحتوي التحديث الجديد لتطبيق Find My Device من شركة جوجل على الكثير من المعلومات حول شبكة التعهيد الجماعي القادمة التي تحول هواتف أندرويد إلى شبكة قادرةعلى العثور على الأجهزة المفقودة، على غرار شبكة Find My من آبل.

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وتسمى الشبكة التي يجري تطويرها Spot، وتهدف إلى الاستفادة من هاتف أندرويد الخاص بك لتحديد موقع الأجهزة الأخرى.


وظهرت المعلومات بشأن الميزة في الإصدار التجريبي الجديد من خدمات جوجل بلاي، مع تعليمات برمجية تشير إلى قدرة الهواتف على المساعدة في تحديد الأجهزة الأخرى، مما يشير إلى أنه من السهل العثور على هواتف أندرويد قريبًا.

 

وتم طرح الإصدار 2.4.043_df من تطبيق Find My Device في وقت سابق. وبعد فك تشفير APK، ظهرت سلاسل متعددة تشير إلى Find My Device Network و Spot.
وتكشف السلاسل كيف يمكن للمستخدمين تمييز جهاز على أنه مفقود أو تم العثور عليه، وإضافة مالكين مشاركين يمكنهم أيضًا تتبع جهازك، وتصدير واستيراد ومسح مفتاح تشفير لمشاركة جهازك.


ويظهر لك تطبيق Find My Device وقت اكتشاف الجهاز آخر مرة، ويعرض أيضًا ما إذا كان قريبًا أم لا. وإذا فقدت جهازًا، فيمكنك تمييزه على أنه مفقود في تطبيق Find My Device. وعندما تعثر عليه، يمكنك وضع علامة “تم العثور عليه”.


وبمجرد أن يفقد جهازك اتصاله بالإنترنت أو يخرج من نطاق البلوتوث لأي من أجهزتك الأخرى التي تم تسجيل الدخول إليها، لا يمكن تتبعه بواسطة أجهزتك الخاصة.

 

وهنا يأتي دور شبكة التعهيد الجماعي Find My Device Network. وعند وضع علامة على الجهاز على أنه مفقود، تحصل على “مساعدة التعهيد الجماعي في العثور عليه.

 

ومن المفترض أن تكون هواتف أندرويد المجاورة الأخرى التي تم تمكين خدمات Google Play ضمنها قادرة على تحديد موقع الجهاز المفقود عبر Find My Device Network من شركة جوجل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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