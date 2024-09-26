مُفاجأة لمُستخدمي "ريديت".. إتاحة الترجمة الآلية في 35 موقعاً جديداً

الوكيل الإخباري- "بعد مرور 5 أشهر على إتاحة الترجمة المدعومة بالتعلم الآلي إلى المتحدثين بالفرنسية، اتخذت منصة ريديت "Reddit" قرارها بتوفير هذه الخاصية إلى أكثر من 35 موقعاً جديداً في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.



ووفقاً لما أعلنته الشركة الأربعاء، فإن الهدف من هذه الخطوة هو فتح مُجتمع ريديت الذي يركز إلى حد كبير على "اللغة الإنجليزية" لعدد أكبر من المُستخدمين بلغات عدة. وعلى الرغم من أن الشركة كانت قد مكنت المستخدمين سابقاً من ترجمة المنشورات الفردية عبر عدة لغات، فقد بات بإمكانهم وفق الميزة الجديدة تحديد لغة المحتوى المفضلة لديهم لتوصيات المنشورات، بالإضافة إلى تعيين لغة العرض الخاصة بهم، والتي تترجم واجهة "ريديت" نفسها.



ويأتي إعلان اليوم بعد سبعة أشهر من طرح "ريديت" للاكتتاب العام، وتُعد هذه الطريقة الخاصة باللغة هي الأكثر وضوحاً لجذب قاعدة أكبر من الجمهور. وبحسب ما نشره موقع "TechCrunch" المُتخصص في التكنولوجيا، فإن الميزة الجديدة تُمكن المستخدمين من ترجمة المنشورات والتعليقات تلقائيًا من اللغة الأصلية إلى لغة المستخدم الخاصة ببلده، مما يعني أنه بالإمكان إجراء محادثة في "Subreddit" معين بين لغتين مختلفتين، ولن يضطر المستخدمون إلى ترجمة كل رد يدويًا، حيث يُمكن لهم النشر بأي لغة يريدونها، وطالما أن "ريديت" يدعمها، فسيتم ترجمتها تلقائيًا إلى لغة المجتمع المُحددة مسبقًا.



وللقيام بذلك، سيظهر أمام المستخدمين في المواقع أيقونة ترجمة جديدة في القائمة الخاصة بهم، مما يتيح لهم عرض المحتوى باللغة المفضلة لديهم، كما يستطيع المستخدمون عرض المنشورات باللغة الأصلية إذا رغبوا في ذلك. يُشار إلى أن موقع Reddit لم يُعلن عن جميع اللغات الجديدة التي سيدعمها، لكن خدمة الترجمة أصبحت مُتاحة بالفعل في البرازيل وإسبانيا اعتبارًا من اليوم، وهو ما يُعني أن اللغتين أصبحتا مدعومتين الآن."



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