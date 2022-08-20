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السبت، 20-08-2022 10:51 ص

مقاطع فيديو مخفية في آيفون كيف تعثر عليها؟

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الوكيل الإخباري - من المحتمل أن يكون مستخدمو آي فون قد التقطوا مئات مقاطع الفيديو دون أن يدركوا ذلك أبداً أثناء استخدام هواتفهم، ولكن هناك خدعة بسيطة لتشغيل تلك المقاطع مرة أخرى داخل تطبيق الصور.

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إذا كان لديك جهاز آيفون، فقد يسعدك معرفة أنك من المحتمل أن تكون قد صورت لحظات خاصة دون أن تدرك ذلك. وقد يكون لدى بعض مستخدمي الهاتف مئات أو آلاف المقاطع المخفية داخل تطبيق الصور الخاصة بهم والتي لم يروها من قبل. لحسن الحظ، هناك خدعة بسيطة لمشاهدة التسجيلات واستعادة الذكريات التي التقطوها.


ويمكنك العثور على مقاطع الفيديو إذا كنت قد استخدمت ميزة Live Photo من قبل، وهي أداة للصور تساعدك على التقاط أفضل لقطة من خلال تسجيل 1.5 ثانية قبل وبعد التقاط الصورة. وكما يعلم العديد من المستخدمين، يمكنك التمرير عبر اللقطات واختيار صورتك المفضلة.


ومع ذلك، فهذه ليست الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها عرض المقاطع الإضافية.

 

و يمكنك أيضاً تحويل سلسلة من Live Photos الملتقطة معاً إلى فيدية ولكن للقيام بذلك، ستحتاج أولاً إلى مزامنتها معاً باستخدام خدعة غير معروفة.


وشاركت المصورة كيلي فيانس كيفية استخدام الميزة في فيديو على تيك توك حصد أكثر من مليون مشاهدة. وشرحت كيلي قائلة "إذا التقطت مجموعة من الصور الحية وأردت تحويلها إلى فيديو، فانتقل إلى ألبوم الكاميرا. حدد جميع الصور الحية التي تريد استخدامها، وانقر فوق رمز المشاركة الصغير، ثم انقر فوق حفظ كفيديو. سيتم تجميعها جميعاً معاً وحفظها كمقطع فيديو في ألبوم الكاميرا".


وشعر العديد من المشاهدين بالدهشة من هذه الحيلة، حيث أدرك الكثيرون أنهم سجلوا مقاطع مهمة دون أن يدركوا ذلك. وقال أحد المشاهدين "يا إلهي! لقد تمكنت أخيراً من الحصول على فيديو لخطوبتي. شكراً جزيلاً لك". وقال معلق آخر "انتظر، أنا في الواقع لم أكن أعرف هذه الحيلة، شكرا لك".


ومع ذلك، أفاد بعض المعلقين أنهم يكافحون للعثور على هذا الخيار. ورداً على ذلك قال خبير "إذا لم تشاهد الخيار، فتأكد فقط من أن جميع الصور الحية التي حددتها هي بنفس الاتجاه. وبعد ذلك سيكون الخيار متاحاً لك".

 

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