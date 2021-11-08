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الإثنين، 08-11-2021 09:13 م

مكافي تصبح شركة خاصة في صفقة بقيمة 14 مليار دولار

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مكافي اليوم الاثنين أن اتحاد بقيادة شركة الأسهم الخاصة الأمريكية Advent International يأخذ شركة الأمن السيبراني بصفقة بقيمة 14 مليار دولار.

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وتأتي الصفقة كتحول مدفوع بالوباء إلى العمل عن بعد وزيادة الهجمات الإلكترونية التي حفزت الطلب على برامج مكافحة الفيروسات والأمن الرقمي.


وتشمل الصفقة Permira Advisers و Crosspoint Capital Partners و CPP Investments و GIC Private Limited وشركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار.

 

وكجزء من الصفقة، يستحوذ الاتحاد على جميع الأسهم المعلقة من أسهم مكافي العادية مقابل 26 دولار لكل سهم في معاملة نقدية بالكامل تقدر قيمتها بنحو 12 مليار دولار على أساس قيمة الأسهم، وأكثر من 14 مليار دولار على أساس قيمة المؤسسة بعد تفعيل سداد ديون مكافي.


ويمثل سعر الشراء علاوة تقارب 22.6 في المئة عن سعر إغلاق سهم الشركة البالغ 21.21 دولار في 4 نوفمبر 2021.


وعند الانتهاء من الصفقة، يمتلك الاتحاد مكافي بصفتها شركة مملوكة للقطاع الخاص. وتواصل الشركة البناء على نجاحها وسجلها كشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني للمستهلكين. وذلك بعد بيع أعمال المؤسسات إلى شركة الأسهم الخاصة Symphony Technology Group مقابل 4.0 مليارات دولار، التي أغلقت في 27 يوليو 2021.


وكانت الشركة، التي أسسها رجل الأعمال التكنولوجي الأمريكي جون مكافي في عام 1987، أول من طرح برنامجًا تجاريًا لمكافحة الفيروسات في السوق. واشترتها إنتل في عام 2011، عندما لم يعد لمؤسسها أي دور.

 

وفي السنوات القليلة الماضية. عززت الشركة أعمالها التجارية الرئيسية في برمجيات الأمن السيبراني التي تركز على عملاء التجزئة. وذلك من خلال زيادة الأسعار وبرامج الشركاء الجديدة ومعدلات الاحتفاظ الجيدة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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