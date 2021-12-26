منظمو CES 2022 يصرون على استمرار الأحداث الشخصية

الوكيل الإخباري - زادت وتيرة إعلان الشركات أنها تتخلى عن الأجزاء الشخصية من CES 2022 خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت الشركات الكبرى مثل إنتل وجوجل عن قراراتها.





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وبالرغم من القائمة المتزايدة للإلغاءات التي تشمل العارضين والمعلنين ومعظم المؤسسات الإعلامية التقنية، فإن جمعية تكنولوجيا المستهلك التي تشارك في الحدث تقول إنها تمضي قدمًا في الأحداث الشخصية.





وفي سلسلة تغريدات، قال حساب CES عبر منصة تويتر: يظل تركيزنا على عقد اجتماع لصناعة التكنولوجيا ومنح أولئك الذين لا يستطيعون الحضور شخصيًا القدرة على تجربة سحر CES رقميًا في الفترة من 5 إلى 8 يناير.



وفي حين أن العديد من الشركات التي أعلنت عن تغييرات في خططها أشارت إلى مخاوف صحية بالإضافة إلى الآثار غير المعروفة لمتغير اوميكرون لفيروس كورونا، نشر المنظمون بيانًا من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لتبرير قرارهم بالمضي قدمًا.



وقالوا: نحن على ثقة من أن الحاضرين والعارضين يمكن أن يكون لهم حدث متباعد اجتماعيًا ولكنه جدير بالاهتمام في لاس فيجاس، أو أثناء تجربته عبر الإنترنت.



وتضمنت الاحتياطات التي تم الإعلان عنها مسبقًا إثباتًا مطلوبًا للتطعيم وأقنعة واختبارات سريعة مجانية.



وتشمل قائمة العارضين الذين أعلنوا عن خطط لتخطي العرض بالكامل أو الحد من التوافر:

إنتل

جوجل

لينوفو

Hisense

وايمو

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية