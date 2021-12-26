الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

شركة تمويل ترد على ما تم تداوله مؤخراً حول نشاطها الاقراضي

الضمان: تمديد برنامج استدامة لغاية حزيران المقبل

نقابة اطباء الاسنان تتخذ قرارات مهمة

الخرابشة للصحة : اعلان عدد الاصابات لا يكفي

قرارات صادرة عن لجنة تحديث القطاع العام

الخصاونة يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديث القطاع العام

بعد 3 اشهر.. 1500 شخص في الأردن سيحصلون على الدواء المضاد لكورونا

الغذاء والدواء: إطلاق مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية

أول رد من الأزمات بعد تسجيل 328 إصابة بمتحور أوميكرون في الأردن

الأحد، 26-12-2021 03:25 م

منظمو CES 2022 يصرون على استمرار الأحداث الشخصية

900x450_uploads,2021,12,23,d8f9360285


الوكيل الإخباري - زادت وتيرة إعلان الشركات أنها تتخلى عن الأجزاء الشخصية من CES 2022 خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت الشركات الكبرى مثل إنتل وجوجل عن قراراتها.

اضافة اعلان

وبالرغم من القائمة المتزايدة للإلغاءات التي تشمل العارضين والمعلنين ومعظم المؤسسات الإعلامية التقنية، فإن جمعية تكنولوجيا المستهلك التي تشارك في الحدث تقول إنها تمضي قدمًا في الأحداث الشخصية.

وفي سلسلة تغريدات، قال حساب CES عبر منصة تويتر: يظل تركيزنا على عقد اجتماع لصناعة التكنولوجيا ومنح أولئك الذين لا يستطيعون الحضور شخصيًا القدرة على تجربة سحر CES رقميًا في الفترة من 5 إلى 8 يناير.

وفي حين أن العديد من الشركات التي أعلنت عن تغييرات في خططها أشارت إلى مخاوف صحية بالإضافة إلى الآثار غير المعروفة لمتغير اوميكرون لفيروس كورونا، نشر المنظمون بيانًا من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لتبرير قرارهم بالمضي قدمًا.


وقالوا: نحن على ثقة من أن الحاضرين والعارضين يمكن أن يكون لهم حدث متباعد اجتماعيًا ولكنه جدير بالاهتمام في لاس فيجاس، أو أثناء تجربته عبر الإنترنت.


وتضمنت الاحتياطات التي تم الإعلان عنها مسبقًا إثباتًا مطلوبًا للتطعيم وأقنعة واختبارات سريعة مجانية.


وتشمل قائمة العارضين الذين أعلنوا عن خطط لتخطي العرض بالكامل أو الحد من التوافر:

 

إنتل
جوجل
لينوفو
Hisense
وايمو

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
08ac893deb31925b682c43c64fa27b66

إيطاليا تكثف المحادثات مع إنتل حول مصنع رقاقات

IZg6M

بريطانيا حازمة في منع شراء فيسبوك لموقع Giphy

44

إنتل لديها لديها 10 آلاف موظف في الصين

امازون-تكنولوجيا-تويتش

أمازون حظرت نفسها لفترة وجيزة عبر تويتش

أفضل-ألعاب-الأطفال-على-منصة-إكس-بوكس

أفضل ألعاب إكس بوكس المناسبة للأطفال

GettyImages-1227892550

تيك توك تواجه دعوى قضائية من مشرف محتوى سابق

أخبار متعلقة
מעבד-אלדר-לייק-קרדיט-אוהד-פאליק

إنتل تتحدث عن مستقبل الحوسبة عبر ميتافيرس

f3095d30-5947-11ec-9dfb-8cf90b16fde2

جوجل لن ترفع رواتب الموظفين لمواكبة التضخم

5cc86f31768b3e05177244e3

المجلد المقفل في Google Photos يصل للمستخدمين

Android-12-Custom-ROMs

خطوات تفعيل أدوات المطورين في أندرويد 12

miglior-posto-di-lavoro1

جوجل تحذر من استخدام المعدنين لحسابات سحابية مخترقة