من "غوغل".. ميزة تهمكم مدعومة بـ"الذكاء الاصطناعي"!

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل استئناف الطرح التدريجي لميزة "Ask Photos" في تطبيق Google Photos، وذلك بعد تحسين سرعة الاستجابة وجودة النتائج، استجابةً لشكاوى المستخدمين التي تركزت على بطء الأداء وعدم دقة الإجابات.

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وكانت الميزة، التي تم الكشف عنها لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O العام الماضي، قد أثارت اهتمامًا واسعًا، إذ تتيح للمستخدمين البحث داخل مكتبة صورهم باستخدام استفسارات بلغة طبيعية، بفضل قدرات نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini.



توقف مؤقت وتحسينات جوهرية

أدى الأداء غير المرضي للميزة — خصوصًا في تأخير النتائج وعدم موثوقية الردود — إلى إيقاف طرحها مؤقتًا في يونيو الجاري. وأكد مدير خدمة Google Photos، جيمي أسبينال، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الميزة "لم تكن بالمستوى المطلوب"، مشيرًا إلى التزام الشركة بإعادة سرعة ودقة البحث الكلاسيكي ضمن التجربة الجديدة.



ماذا تغيّر؟

بحسب غوغل، فقد تم دمج وظائف البحث الكلاسيكي داخل Ask Photos، بحيث يتم تقديم نتائج فورية لعمليات البحث البسيطة مثل "شاطئ" أو "كلاب"، بينما تستمر تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل في الخلفية لتحليل الاستفسارات المعقدة.



على سبيل المثال، عند البحث عن "كلب أبيض"، سيعرض التطبيق نتائج أولية فورية، تتبعها نتائج تحليلية أكثر عمقاً تشمل اسم الحيوان، وتاريخ ظهوره، ومواقع الصور.



متطلبات الاستخدام

للاستفادة من الميزة، يجب أن:

يكون عمر المستخدم 18 عاماً أو أكثر.

تكون اللغة الافتراضية للحساب الإنجليزية.



تكون خاصية Face Groups مفعّلة، والتي تُستخدم لتصنيف الأشخاص والحيوانات الأليفة في مكتبة الصور.



كما تتيح غوغل للمستخدمين التحوّل إلى نمط البحث الكلاسيكي في حال رغبوا بتجربة تقليدية دون تدخل الذكاء الاصطناعي.



متى تصل الميزة إليك؟

بدأت غوغل استئناف طرح "Ask Photos" تدريجيًا للمستخدمين في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتوسّع الميزة إلى مزيد من المناطق لاحقًا بعد التأكد من استقرار الأداء.