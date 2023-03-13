من منا لا يستخدم خرائط غوغل؟ إليك ميزات قد لا تعرفها

الوكيل الإخباري - أصبحت خرائط غوغل واسعة الانتشار ومفيدة للغاية منذ إطلاقها في عام 2005. إذ نستخدم التطبيق لتتبع اتجاهات السير عند القيادة أو أثناء التجول سيراً على الأقدام في أماكن لا نعرفها جيداً. كما يستخدمه الكثير منا عند التخطيط للرحلات للتعرف على المعالم البارزة في المنطقة التي نرغب في زيارتها.





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فيما يلي 5 من أبرز هذه الميزات:



1- ميزة حفظ مكان وقوف السيارة



بعد أن تركن سيارتك، افتح خرائط غوغل في هاتفك، وانقر فوق النقطة الزرقاء التي تحدد موقعك الحالي لفتح قائمة من الخيارات. من بين تلك الخيارات ستجد خيار "حفظ مكان وقوف السيارة" Save parking انقر فوقه، وسيحفظ التطبيق مكان وقوف سيارتك.



وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة في العثور على سيارتك في وقت لاحق، يمكنك فتح خرائط غوغل ، والنقر فوق شريط البحث ثم النقر فوق خيار "الموقع المحفوظ" saved location للحصول على اتجاهات للوصول إلى موقع سيارتك.





2- إمكانية استخدام خرائط غوغل بدون إنترنت

إذا كنت تخطط للذهاب في رحلة وقد تفقد الاتصال بالإنترنت، يمكنك تنزيل خريطة للموقع الذي ترغب في الذهاب إليه وحفظها في تطبيق خرائط غوغل لتتمكن من الاستعانة بها لمعرفة اتجاهات الطرق بدون اتصال بالإنترنت. ولتنزيل الخرائط وحفظها في التطبيق اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق خرائط غوغل في هاتف أندرويد أو آيفون.

- انقر فوق صورة حسابك الظاهرة في الزاوية اليمنى العلوية.

- انقر فوق خيار "Offline maps"، سيظهر لك أي خرائط نزلتها سابقاً، وستلاحظ وجود خيار "اختر خريطة خاصة بك" Select Your Own Map، انقر فوق هذا الخيار، وحدد الخريطة التي ترغب في حفظها.

- بعد الانتهاء من تحديد الخريطة، انقر فوق زر "تنزيل" Download وستُحفظ الخريطة في قسم "Offline maps" ويمكن استخدامها في أي وقت بدون إنترنت.

3- قياس المسافات بين المواقع

إذا كنت ترغب في معرفة المسافة بين موقعين، يمكن لخرائط غوغل مساعدتك في ذلك، إذ يمكنك بسهولة قياس المسافة بين أي نقطتين في خريطة العالم. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

إذا كنت تستخدم حاسوب، افتح موقع خرائط غوغل ، ثم حدد الموقع الأول وانقر بزر الماوس الأيمن فوقه.

- انقر فوق خيار "قياس المسافة" Measure distance.

- حدد الموقع الثاني الذي تريد معرفة المسافة بينه وبين الموقع الأول الذي حددته سابقاً، وستظهر لك المسافة بينهما.

إذا كنت تستخدم تطبيق خرائط غوغل في هاتفك، انقر فوق نقطة معينة في الخريطة لإضافة علامة فوقها.

- انقر فوق العلامة، ثم اختر "قياس المسافة" Measure distance من القائمة التي ستظهر لك.

- حدد الموقع الثاني لمعرفة المسافة بينه وبين الموقع الأول.

4- ميزة الخرائط الخاصة

في المرة القادمة التي تخطط فيها لرحلة مع أصدقائك، يمكنك استخدام ميزة "الخرائط الخاصة" Custom maps في خرائط غوغل لتسهيل تحديد الوجهات التي ترغب في زيارتها ومشاركتها مع أصدقائك.

وتتيح لك هذه الميزة وضع علامات فوق وجهات مختلفة، وتجميع العلامات معاً، ومشاركة خريطتك الخاصة التي تتضمن تلك الوجهات مع الآخرين حتى يتمكنوا من إضافة وجهات أخرى إليها، ومعرفة مسار الرحلة. وللعثور على هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

- افتح خرائط غوغل في حاسوبك، وانقر فوق زر القائمة الثلاثي الخطوط الظاهر في الزاوية اليسرى العلوية.

- انقر فوق خيار "Your places"، ثم انقر فوق زر "خرائط" Maps الظاهر في الجهة اليُمنى العُلوية.

- انقر فوق خيار (إنشاء خريطة) Create Map.

5- ميزة Live View لاستكشاف المدينة باستخدام خرائط غوغل

عندما تتبع اتجاهات المشي في خرائط غوغل أثناء تجولك في مدينة معينة لا تعرف عنها كثيراً، يمكنك تفعيل ميزة Live View، التي تعمل بتقنية الواقع المعزز AR لعرض معلومات عن الأماكن التي تمر بها.

ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة للعثور على المعالم المشهورة في تلك المدينة، والمتاجر والمقاهي والمطاعم الموجودة في طريقك أثناء السير، بالإضافة إلى تفاصيل حول أوقات العمل في المحال التجارية ومراجعات العملاء، وأماكن وجود أجهزة الصراف الآلي وغيرها.

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