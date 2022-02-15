الثلاثاء 15-02-2022
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الثلاثاء، 15-02-2022 12:06 م

ميتا تسعى لتثبيت كابل في قاع البحر المثير للجدل!

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الوكيل الاخباري- توشك شركات تركيب الكابلات في أعماق البحار على البدء في مد خط كابل عبر المحيط الأطلسي لـ Meta، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي المعروف سابقا باسم "فيسبوك".

وذلك عبر مناطق الصيد في نوفا سكوتيان في أقرب وقت من هذا الأسبوع، وفقا لوسائل الإعلام الكندية. وقالت مجموعات محلية لصيد الأسماك والمحافظة على البيئة يوم الاثنين إن المشروع تم دفعه دون مدخلات كافية - أو أي مدخلات من المجتمع.

وصرح مجلس أسماك الأرض الأطلسية، وهو مجموعة تجارة صيد إقليمية، لـ CBC News يوم الاثنين أن "المشاورات هنا لم تكن موجودة إلى حد كبير"، مشيرا إلى أنهم اقترحوا طريقا بديلا لم يزعج مناطق الصيد المهمة ولكن لم يتلق أي رد. واستمرت المحادثات مع الاستشاريين للمشروع لمدة شهر واحد فقط، وفقا لكريس فاسكوتو، المتحدث باسم المجموعة.

وكانت المنظمة "توقعت أنه سيكون هناك مزيد من المناقشات" إما مع إدارة مصايد الأسماك والمحيطات الحكومية أو على الأقل مع الشركة التي كانت تُعرف آنذاك باسم "فيسبوك" نفسها، لكنهم لم يسمعوا شيئا حتى تم إخبارهم الأسبوع الماضي أن "سفينة كانت ذاهبة إلى المنطقة ويجب إزالة هذا الترس من المنطقة لتسهيل وضع الكابل". 

ومن المتوقع أن تستغرق العملية شهرا ونصف الشهر على الأقل، حيث يُطلب من الصيادين البقاء على بعد ميل بحري واحد على الأقل من سفن مد الكابلات حتى نهاية شهر مارس وإزالة أي معدات في نطاق نصف ميل بحري من الطريق يتم نقلها بواسطة وعاء مد الكابلات.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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