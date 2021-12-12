الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

يوم طبي مجاني في الطفيلة غدا

الملك يوجه بضرورة التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والحكومة

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع فرنسا

القانونية النيابية تواصل الاستماع لآراء المختصين حول التعديلات الدستورية

مالية النواب تحيل عددا من المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ارتفاع الوفيات ونسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

مصادر تكشف كواليس لقاء الملك برؤساء اللجان النيابية

مواطنون يتسائلون: لماذا تلزم الموظفات الحوامل والمرضعات على توقيع إخلاء مسؤولية عند تلقي لقاح كورونا؟

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

أردنية العقبة تستضيف فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إيراسموس بلس

الأحد، 12-12-2021 02:41 م

ميتا تشجع الباحثين على فحص بعض منتجات أجهزتها

196270


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميتا عن إضافة تحديثات إلى برنامجها لمكافآت الأخطاء للمنتجات من قسمها لتقنية ميتافيرس Reality Labs.

اضافة اعلان

 

ويشمل ذلك Quest 2 و Quest و Portal TV و +Portal و Portal Go و Portal Mini و Portal و Ray-Ban Stories، حسبما أعلنت الشركة الأم لشركة فيسبوك.

 

ووفقًا لبيان صحفي، يلعب هذا الجهد دورًا مهمًا في رحلتها للمساعدة في بناء ميتافيرس. وأكد البيان الصحفي أن عمليات إرسال أخطاء Ray-Ban Stories التي تم التحقق منها مؤهلة للحصول على جوائز.

 

وتأمل الشركة أن تحفز هذه الجوائز المزيد من الباحثين على تحليل النظارات وأجهزتها الأخرى. ويبلغ الحد الأدنى لمكافأة اكتشاف الخطأ هو 500 دولار، وتزيد المبالغ اعتمادًا على الجهاز والتأثير المحتمل للخلل المكتشف.


ويصل أكبر عائد تم إدراجه إلى 30 ألف دولار لاستمرار تجاوز الإقلاع الآمن الكامل. ولكن يمكن أن يرتفع حتى وفقًا لتقدير الشركة، للأخطاء التي قد تؤدي إلى مخاطر الصحة أو السلامة أو الخصوصية.


وقدمت ميتا قائمة بالأخطاء الافتراضية وما يمكن أن تبدو عليه المدفوعات. وقالت: قد تتلقى المشكلة التي تسمح لتطبيق ضار تابع لجهة خارجية بضخ محتوى يتم استهلاكه بعد ذلك بواسطة أحد تطبيقاتنا عائدًا يصل إلى 1000 دولار تقريبًا أو ما يعادله بالعملة المحلية في إطار المشكلات التي تسببها تطبيقات الطرف الخارجي التي يحتمل أن تكون ضارة.


ويحصل تطبيق جهة خارجية – الذي يحصل على إمكانية الوصول إلى الميكروفون دون طلبه عبر جهاز Quest – على عائد قدره 5000 دولار ضمن الوصول غير المصرح به إلى الميكروفون بواسطة تطبيق تابع لجهة خارجية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
88366f61-adc4-4d76-841e-e953cf3dba1d_16x9_600x338

لا تنمر بعد اليوم ولا مضايقات.. تويتر يحمي المشاهير

medium_2021-12-11-5a5196d91b

كيفية تنظيم أعمالك عبر تقويم أوتلوك من مايكروسوفت

تعرف-على-منصة-Trello-وكيفية-استخدامها-1024x565

تعرف على منصة Trello وكيفية استخدامها

image-35

كيفية عمل خاصية Clarity Boost من إكس بوكس

c7a78d27a8

ميتا تقدم دعما للدردشة المباشرة للعملاء

ezgif.com-gif-maker-2021-12-12T133343.308

منصات التواصل الاجتماعي قد تجبر على الانفتاح على الباحثين

أخبار متعلقة
21-11-29_20-57-25

واتساب تعلن عن ميزات تنطلق العام المقبل 2022

0000-2-5

فيسبوك تواجه شكوى بقيمة 150 مليار دولار

140-155039-protect-child-ramadan-know-about-messenger-kids_700x400

Messenger Kids يحصل على الوضع الداكن مع تأثيرات صوتية

50272795-5c5c-4faf-a59b-9b168ffe6817

واتساب تطرح ميزات جديدة

pac-man-facebook

فيسبوك تطلق لعبة Pac-Man الجماعية

photo_2021-12-02-00.39.50

فيسبوك تخاطر بمستقبلها عبر ميتافيرس