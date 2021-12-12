ميتا تشجع الباحثين على فحص بعض منتجات أجهزتها

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميتا عن إضافة تحديثات إلى برنامجها لمكافآت الأخطاء للمنتجات من قسمها لتقنية ميتافيرس Reality Labs.



اضافة اعلان

ويشمل ذلك Quest 2 و Quest و Portal TV و +Portal و Portal Go و Portal Mini و Portal و Ray-Ban Stories، حسبما أعلنت الشركة الأم لشركة فيسبوك.

ووفقًا لبيان صحفي، يلعب هذا الجهد دورًا مهمًا في رحلتها للمساعدة في بناء ميتافيرس. وأكد البيان الصحفي أن عمليات إرسال أخطاء Ray-Ban Stories التي تم التحقق منها مؤهلة للحصول على جوائز.

وتأمل الشركة أن تحفز هذه الجوائز المزيد من الباحثين على تحليل النظارات وأجهزتها الأخرى. ويبلغ الحد الأدنى لمكافأة اكتشاف الخطأ هو 500 دولار، وتزيد المبالغ اعتمادًا على الجهاز والتأثير المحتمل للخلل المكتشف.



ويصل أكبر عائد تم إدراجه إلى 30 ألف دولار لاستمرار تجاوز الإقلاع الآمن الكامل. ولكن يمكن أن يرتفع حتى وفقًا لتقدير الشركة، للأخطاء التي قد تؤدي إلى مخاطر الصحة أو السلامة أو الخصوصية.



وقدمت ميتا قائمة بالأخطاء الافتراضية وما يمكن أن تبدو عليه المدفوعات. وقالت: قد تتلقى المشكلة التي تسمح لتطبيق ضار تابع لجهة خارجية بضخ محتوى يتم استهلاكه بعد ذلك بواسطة أحد تطبيقاتنا عائدًا يصل إلى 1000 دولار تقريبًا أو ما يعادله بالعملة المحلية في إطار المشكلات التي تسببها تطبيقات الطرف الخارجي التي يحتمل أن تكون ضارة.



ويحصل تطبيق جهة خارجية – الذي يحصل على إمكانية الوصول إلى الميكروفون دون طلبه عبر جهاز Quest – على عائد قدره 5000 دولار ضمن الوصول غير المصرح به إلى الميكروفون بواسطة تطبيق تابع لجهة خارجية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية