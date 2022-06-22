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الأربعاء، 22-06-2022 12:37 م

ميتا تطرح أدوات جديدة للمبدعين على إنستغرام و فيسبوك

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الوكيل الإخباري - أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن طرح المزيد من الطرق لصناع المحتوى لكسب المال عبر فيسبوك وإنستغرام، كما تعمل على توسيع بعض أدوات تحقيق الدخل الحالية لتشمل المزيد من صناع المحتوى.

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وقال زوكربيرج أيضًا أن ميتا تبقي الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت واشتراكات المعجبين والشارات ومنتجاتها الإخبارية المستقلة القادمة مجانًا لصناع المحتوى حتى عام 2024.


كما أعلن أن ميتا تختبر مكانًا مخصصًا ضمن إنستاجرام حيث يمكن اكتشاف صناع المحتوى والدفع مقابل المحتوى. وتشير ميتا إلى أن سوق صناع المحتوى يسمح للعلامات التجارية بمشاركة فرص شراكة جديدة.


وبمجرد عثور العلامة التجارية على صانع محتوى ترغب في الشراكة معه، فإن بإمكانها إرسال مشروع بالتفاصيل إليه، بما في ذلك معلومات حول الإنجازات والدفع.


وتشير الشركة إلى وجود مجلد رسائل شراكة داخل الرسائل المباشرة في إنستاجرام حيث يتمكن صناع المحتوى والعلامات التجارية من ترشيح تلك الرسائل وفقًا للعروض والمشاريع.


وتبدو طريقة ميتا في سوقها لصناع المحتوى مشابهة لسوق صناع المحتوى في تيك توك. ويسمح سوق صناع المحتوى في تيك توك للعلامات التجارية باكتشاف شخصيات تيك توك البارزة في حملاتهم التسويقية، وهو ما تهدف ميتا إلى تحقيقه مع سوقها لصناع المحتوى.


ويمثل سوق صناع المحتوى في ميتا جزء من جهودها المستمرة لمنافسة تيك توك وجذب المزيد من صناع المحتوى إلى منصاتها.


كما تطلق ميتا أيضًا اشتراكات قابلة للتشغيل البيني للسماح لصناع المحتوى بمنح المشتركين الذين يدفعون رسومًا عبر منصات أخرى الوصول إلى مجموعات فيسبوك الخاصة بالمشتركين فقط.


وتشير الشركة إلى أن هذه المجموعات الحصرية هي أول استثمار للشركة في أدوات تحقيق الدخل القابلة للتشغيل البيني لصناع المحتوى، التي تتيح لصناع المحتوى تلقي مدفوعات من معجبيهم عبر منصات أخرى وتوفر الوصول إلى ميزات حصرية عبر فيسبوك.


وأعلن زوكربيرج أن الشركة تفتح برنامج Facebook Reels Play Bonus لمزيد من صناع المحتوى عبر فيسبوك. كما تسمح أيضًا لصناع المحتوى بنشر Instagram Reels عبر فيسبوك واستثمارها هناك أيضًا.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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