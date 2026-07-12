ميتا تطلق "Muse Image".. أداة جديدة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

وأثارت الميزة جدلاً بسبب إمكانية استخدام صور الحسابات العامة على "إنستغرام" لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي دون إشعار أصحابها، ما أثار مخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية إساءة استخدام الصور.
وتتيح ميتا للمستخدمين إيقاف السماح باستخدام محتواهم عبر إعدادات الخصوصية، في ظل تصاعد الدعوات لتعزيز حماية بيانات المستخدمين مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي.
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