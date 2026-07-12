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ميتا تطلق "Muse Image".. أداة جديدة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

صثي
تعبيرية
 
الأحد، 12-07-2026 10:05 ص
الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة "ميتا" ميزة "Muse Image" لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء صور جديدة وتعديل الصور الموجودة وإنشاء إعلانات مخصصة داخل تطبيقاتها.اضافة اعلان


وأثارت الميزة جدلاً بسبب إمكانية استخدام صور الحسابات العامة على "إنستغرام" لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي دون إشعار أصحابها، ما أثار مخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية إساءة استخدام الصور.

وتتيح ميتا للمستخدمين إيقاف السماح باستخدام محتواهم عبر إعدادات الخصوصية، في ظل تصاعد الدعوات لتعزيز حماية بيانات المستخدمين مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي.
 
 


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