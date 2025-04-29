الثلاثاء 2025-04-29 05:45 م
 

"ميتا" تعقد اليوم مؤتمر "LlamaCon" الأول من نوعه

غا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 03:53 م

الوكيل الإخباري- تنظم شركة "ميتا" اليوم الثلاثاء أول مؤتمر مستقل لها لمطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي، تحت اسم "LlamaCon"، في تحول لافت عن نمط مؤتمراتها السابقة التي كانت تتضمن تحديثات الذكاء الاصطناعي ضمن فعالية "Connect".

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الحدث، الذي يُعقد افتراضيًا بالكامل عبر صفحة "Meta for Developers" على فيسبوك، يركّز على الابتكار والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في ما يتعلق بعائلة نماذج "Llama" التي تطورها الشركة.
ينطلق المؤتمر في الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، بكلمة افتتاحية يلقيها مدير المنتجات التنفيذي في "ميتا" كريس كوكس، ونائب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي مانوهار بالوري، والباحثة أنجيلا فان.


كما يشهد الحدث جلسات حوارية بارزة، من بينها جلسة بين الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ وعلي قدسي، الرئيس التنفيذي لشركة "Databricks"، حول تطوير التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فيما تُختتم الفعالية بجلسة بين زوكربيرغ والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا حول أحدث توجهات الذكاء الاصطناعي، تُعقد في الثانية صباحًا بتوقيت السعودية.


يُذكر أن "ميتا" كانت قد كشفت في وقت سابق من أبريل عن نماذج "Llama 4"، التي تتمتع بقدرات على تحليل الصور والمستندات، ويُتوقع أن تكشف الشركة عن مزيد من التحديثات خلال المؤتمر.

 

 العربية 

 
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