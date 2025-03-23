ميزة جديدة تصل إلى روبوت الدردشة الذكي Claude.. تعرفوا إليها

على عكس ChatGPT، لا يحتوي Claude على زر مخصص للبحث داخل صندوق الإدخال، بل يجب تفعيل خيار البحث عبر الويب من إعدادات الحساب. سيقوم الروبوت بالبحث فقط إذا كان ذلك ضروريًا للإجابة على الاستفسار.
الميزة متاحة حاليًا كمزايا تجريبية لمستخدمي النسخة المأجورة في الولايات المتحدة، مع خطط لتوسيعها لاحقًا.
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