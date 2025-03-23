الأحد 2025-03-23 01:39 م
 

ميزة جديدة تصل إلى روبوت الدردشة الذكي Claude.. تعرفوا إليها

-د
تعبيرية
 
الأحد، 23-03-2025 01:10 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة أنثروبيك عن إضافة ميزة تصفح الويب إلى روبوت الدردشة الذكي Claude، مما يتيح له جلب المعلومات من الإنترنت عند الحاجة. تأتي هذه الميزة لتعزيز قدرات Claude، وهو منافس لـ ChatGPT الذي يوفر هذه الميزة منذ فترة طويلة.

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على عكس ChatGPT، لا يحتوي Claude على زر مخصص للبحث داخل صندوق الإدخال، بل يجب تفعيل خيار البحث عبر الويب من إعدادات الحساب. سيقوم الروبوت بالبحث فقط إذا كان ذلك ضروريًا للإجابة على الاستفسار.


الميزة متاحة حاليًا كمزايا تجريبية لمستخدمي النسخة المأجورة في الولايات المتحدة، مع خطط لتوسيعها لاحقًا.

 

لبنان 24

 
 
gnews

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