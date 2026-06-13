السبت 2026-06-13 09:23 م

ميزة جديدة في أندرويد تثير مخاوف بشأن مراقبة صور الهاتف

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 13-06-2026 08:42 م
الوكيل الإخباري-   أثار مكوّن نظام جديد في أجهزة أندرويد يُعرف باسم "Android System SafetyCore" جدلاً واسعاً بين المستخدمين وخبراء الخصوصية، بعد اكتشاف تثبيته تلقائياً على بعض الهواتف دون إشعار واضح.اضافة اعلان


وتعمل الخدمة، التابعة لشركة غوغل، على تحليل الصور والرسائل بحثاً عن محتوى حساس باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحذير المستخدمين قبل عرض أو مشاركة المواد التي قد تُعد غير مناسبة.

وتؤكد غوغل أن عملية التحليل تتم محلياً على الجهاز دون إرسال الصور أو البيانات إلى خوادم خارجية، مشيرة إلى أن الميزة صُممت لتعزيز الحماية، خاصة للقُصّر.

ورغم ذلك، أثارت طريقة تثبيت الخدمة وانتشارها دون موافقة مباشرة من المستخدمين مخاوف تتعلق بالخصوصية والشفافية، فيما يرى خبراء أن غياب الإشعارات الواضحة يطرح تساؤلات بشأن سيطرة المستخدم على إعدادات جهازه.

وبحسب تقارير تقنية، يمكن للمستخدمين البحث عن خدمة SafetyCore ضمن تطبيقات النظام وإلغاء تثبيتها أو تعطيلها، إلا أن بعض المستخدمين أشاروا إلى إمكانية عودتها مع تحديثات النظام المستقبلية.
 
 


gnews

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تكنولوجيا ميزة جديدة في أندرويد تثير مخاوف بشأن مراقبة صور الهاتف

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