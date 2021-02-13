ميزة جديدة في واتساب لإلغاء ربط الأجهزة المتصلة

الوكيل الإخباري_ يسعى تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب للحصول على ميزة جديدة تضيف دعمًا لتشغيل حساب واحد على أكثر من جهاز .

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حيث كشفت بعض التقارير إلى أن تطبيق المراسلة المملوك لشركة "فيسبوك" يختبر ميزة أخرى لإلغاء ربط الأجهزة المتصلة بحساب واتساب.





وتستعد شركة واتساب لإطلاق ميزة دعم الأجهزة المتعددة، والتي تتيح لمستخدمي تطبيق التراسل ربط ما يصل لأربع أجهزة بحساب واتساب واحد فقط.



وقد احتوى الإصدار التجريبي من واتساب الذي يحمل رقم الإصدار 2.21.30.16، ميزة جديدة تدعى "إلغاء ربط الأجهزة المتصلة"، والتي تلغي ربط حسابك على واتساب بالأجهزة المتصلة، حيث إذا باستخدام ميزة الأجهزة المترابطة المنتظرة، تساعدك ميزة الإلغاء على تسجيل خروج حسابك من الأجهزة الأخرى.





ويشير التقرير إلى أن فريق واتساب يعمل على نوعين مختلفين من الأجهزة المتعددة، أحدهما للويب والأخرى للهواتف المحمولة، وهي عكس الميزة المتوفرة حاليا والتي تقيد مستخدمي واتساب من الوصول إلى حساباتهم وتسجيل الدخول من خلال سطح المكتب إلا من خلال إلى ربط الهاتف بالإنترنت في نفس الوقت لاستخدام الخدمة على جهاز الكمبيوتر بشكل صحيح.





وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التشغيل المتزامن لتطبيق واتساب على أجهزة متعددة، وأيضا القيام بالمحادثات والفيديوهات المختلفة دون الحاجة لاتصال الإنترنت عبر هاتفك الرئيسي، الميزة الأخرى متعددة الأجهزة التي يعمل عليها واتساب، هي إمكانية توصيل ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة.





وكما يوحي الاسم، تتيح ميزة تسجيل الخروج Log Out الجديدة في التحديث التجريبي الأخير، إلغاء ربط الأجهزة بالحساب الرئيسي، ولن يتم تشغيل هذا الخيار إلا عندما يطرح واتساب دعم الأجهزة المتعددة.

المصدر : صدى البلد



